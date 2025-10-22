„Възраждане“ защити Вучич в Европейския парламент

Е вродепутатите от „Възраждане“ гласуваха против резолюцията на Европейския парламент, приета днес с голямо мнозинство, която отправя остри критики срещу режима на Александър Вучич, предаде БГНЕС.

Рада Лайкова, Станислав Стоянов и Петър Волгин не са съгласни с позициите, че управляващите в Белград са отговорни за ескалацията на насилието, репресиите срещу демонстранти и отслабването на демократичните институции в страната. Те оспорват и оценката, че властта в Сърбия е прибегнала до натиск върху медиите и съдебната система, както и до „системна злоупотреба с власт“ по време на протестите след трагедията в Нови Сад.

Припомняме, че лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов неотдавна поиска обща стратегия с Белград. Този призив бе отправен в обширно интервю на Костадинов за проправителственото националистическо белградско издание „Вечерне новости“.

„България е слаба държава, а Сърбия е изложена на най-различни атаки, сега под формата на цветна революция, която трае почти една година. Във всеки случай би било добре да помислим за обща стратегия, защото ако работим поотделно или едни срещу други, ние нямаме бъдеще“, заяви Костадинов, чието интервю веднага бе разпространено от всички контролирани от режима на Александър Вучич медии.

Костадинов по-рано се срещна с бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик на конференция на сръбските национални организации от държавите в региона, която се проведе в Баня Лука.

Додик е най-близкият съюзник на режима на Вучич. Лидерът на босненските сърби, както и хора от най-близкото му обкръжение, са обект на санкции от страна на САЩ и Великобритания.

ЕС и НАТО са основната мишена на критики от страна на Додик, който същевременно пропагандира близки отношения с БРИКС и е чест гост на Владимир Путин в Москва. По случай Деня на Свети Сава, когато Додик се намираше в македонската столица Скопие, той заяви, че „Македония е пример за безпринципността на ЕС“.

През юни 2024 г. Додик, начело на делегация от Република Сръбска, участва в т.нар. Общосръбски събор, който прие декларация, отстояваща хегемонистичните цели на доктрината „Сръбски свят“, чийто главен идеолог е санкционираният от САЩ бивш сръбски вицепремиер Александър Вулин.