България

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Според Радев така се нарушава разделението на властите

22 октомври 2025, 15:52
Президентът наложи вето на Закона за ДАР
Източник: БТА

П резидентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 10 октомври т.г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), с който правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.

Държавна агенция „Разузнаване“ е девоенизирана структура, законово позиционирана в изпълнителната власт. За да постига задачите в сферата на националната сигурност, законът изрично посочва, че дейността на агенцията следва да бъде осъществявана при спазване на принципите на политически неутралитет, обективност и безпристрастност, посочва Радев.

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

Според него с измененията на Закона за ДАР се нарушава разделението на властите и включването на Народното събрание в този процес ще доведе до изместване на фокуса на процедурата по назначаване и освобождаване на председател на ДАР от аргументи, съсредоточени върху националната сигурност и поставянето на акцент върху партийни политики и плаващи мнозинства.

В мотивите си държавният глава заявява, че с измененията на досегашния механизъм за назначаване, респективно освобождаване на председател на ДАР в хипотезата на споделена компетентност между Министерския съвет и президента, се нарушава гаранцията за обективност, независимост и липса на политическо влияние при избора на председател. 

Държавният глава оспорва също така становището на вносителите на закона, че изборът на председател на ДАР от Народното събрание би било условие за стабилност, предвидимост и обществено доверие, защото при конфликт между Министерския съвет и президента нямало да бъде избран кандидат. Целта не е да има безкритично единомислие между държавните органи за всяка номинация, а изборът на председател да може да бъде поставен на преценката на още един независим орган, което е предпоставка за получаване на общественото доверие. 

Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

Така в желанието си да осигури безконфликтен избор и гарантирано единомислие, Народното събрание изземва правомощието по определяне на председател на агенцията, като по този начин натоварва с политическо значение този процес, отбелязва още в мотивите си президентът. 

Източник: ADMP    
Румен Радев Държавна агенция Разузнаване Закон за ДАР Вето на президента
Последвайте ни
Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

carmarket.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 8 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 7 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 9 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 10 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ обединяват усилия за защита на потребителите по време на „Черен петък“

КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ обединяват усилия за защита на потребителите по време на „Черен петък“

България Преди 25 минути

Целта е защита на потребителите и недопускане на нелоялни търговски практики, които засягат и конкурентните отношения

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

Свят Преди 52 минути

Държавниците по света обичайно се возят в черни бронирани лимузини

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Свят Преди 1 час

Нови детайли разкриват обстоятелствата около внезапната смърт на Сам Ривърс на 48 години

<p>Изстрели и пожар пред парламента в Сърбия</p>

Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

Свят Преди 1 час

Човек е прострелян, има арестуван

България има готовност за електронни шофьорски книжки

България има готовност за електронни шофьорски книжки

България Преди 1 час

Засега възрастта за шофиране няма да бъде намалявана

Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Свят Преди 1 час

Той получи петгодишна присъда за престъпна конспирация

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Свят Преди 1 час

Полицията извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания

<p>Министър Георгиев: Защитата на свидетели е ключова срещу организираната престъпност</p>

Министър Георгиев: Защитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното ѝ противодействие

България Преди 2 часа

Правосъдният министър откри 24-ата Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

България Преди 2 часа

Персоналът на здравното заведение обяви, че ще прекъсва работата си за около час на ден в знак на несъгласие с резултатите от конкурса за нов директор

Пийт Хегсет

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Свят Преди 2 часа

Руските медии и социалните мрежи реагираха бурно, а американските официални лица се опитаха да смекчат напрежението

<p>Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България</p>

Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната ни отново

Свят Преди 2 часа

Срещата се състоя на приема, организиран по повод Срещата на върха в рамките на „Берлинския процес“

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Свят Преди 2 часа

Учителката е имала законни сексуални отношения с бивш неин ученик и той я запознал с приятелите си

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Свят Преди 2 часа

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, а полицията е обезопасила периметъра

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Свят Преди 2 часа

Операторът на трансграничните железопътни услуги потвърди, че ще поръча до 50 влака от производителя Alstom

<p>Ето какво в мъжа&nbsp;подсказва, че е добре &quot;надарен&quot;</p>

Не ръцете, а закачливата усмивка: Ето какво в мъжа подсказва, че е добре "надарен"

Любопитно Преди 2 часа

Най-новата мания в социалните медии твърди, че можете да разберете колко надарен е един мъж само по усмивката му

<p>Обрат, Русия твърди, че продължава подготовката за срещата&nbsp;между Путин и Тръмп</p>

Русия: Подготовката за срещата между Путин и Тръмп продължава

Свят Преди 3 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новите якета за есен 2025: какво да изберем и защо

Edna.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Насар: Имам нова любов

Gong.bg

Ман Юнайтед набеляза английски национал

Gong.bg

Президентът наложи вето върху промените в два закона

Nova.bg

Изстрели и горяща палатка пред сръбския парламент, един човек е ранен (ВИДЕО)

Nova.bg