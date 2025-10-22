България

Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Младежът беше определен от магистратите като личност с висока обществена опасност

22 октомври 2025, 17:59
С офийски градски съд остави в ареста 15-годишния младеж, обвинен за убийството на свой връстник след конфликт в мол в София. Заседанието продължи час и половина, предаде NOVA

Магистратите приеха, че има достатъчно доказателства за вината му. Според мотивите на съда момчето няма опасност да се укрие, има известен адрес и живее в семейна среда, но има може да извърши престъпление, заради предишни негови провинения.

Младежът беше определен от магистратите като личност с висока обществена опасност, макар че е непълнолетен. В съдебната зала беше отчетена и липсата на адекватна родителска подкрепа.

Адвокатът на обвиняемия поиска той да бъде пуснат под домашен арест. След направените му прегледи в Националната кардиологична болница обаче е преценено, че младежът може да лежи в ареста. Съдът е указал на охраната в следствения арест да се съобрази с предписаните от лекарите режими спрямо обвиняемия.

Вчера магистратите заседаваха близо 5 часа, но работата им беше прекъсната първо, за да се търси логопед за момчето, а по-късно беше извикана и Спешна помощ, защото му прилошало.

Линейката откара момчето в "Пирогов". След преглед то беше освободено. Препоръчана бепе консултация с детски кардиолог, защото бащата на обвиняемия казал, че синът му има проблеми със сърцето. Семейството обаче не разполага с медицинска документация.

Впоследствие 15-годишният беше настанен в Националната кардиологична болница. От лечебното заведение заявиха пред NOVA, че състоянието на детето е стабилно и изяснено и ще бъдат уведомени компетентните органи. В 16 часа днес младежът беше изписан от здравното заведение. 

