Русия удари главната правителствена сграда на Украйна за първи път

Главната правителствена сграда на Киев е повредена в резултат на масираните руски удари в нощта на 6 срещу 7 септември, съобщава Би Би Си (BBC).

Във Facebook украинският премиер Юлия Свириденко пише, че

„за първи път правителствената сграда, покривът и горните етажи са повредени поради вражеска атака. Спасители гасят пожара“.

„Врагът тероризира нашите хора в цялата страна всеки ден“, пише тя в социалните мрежи. „Рано тази сутрин видяхме голям стълб дим, издигащ се в небето - точно зад Майдана, площад „Независимост“. След това чухме и видяхме две руски крилати ракети - движещи се с много висока скорост, преди още една експлозия“.

Кметът на Киев, Виталий Кличко, казва, че правителствена сграда е била в пламъци в резултат на „предполагаем удар с дрон“.

Сградата се намира в централния Печерски район, пише Кличко в публикация в Telegram. Той казва, че пожарникарите все още работят на мястото на инцидента.

Украинският външен министър Андрей Сибиха призова за силен отговор от съюзниците на Украйна, тъй като

Русия „ескалира терора си“

срещу страната му. „За първи път повече от 800 (!) дрона и ракети за една нощ. Убити и ранени цивилни, повредена цивилна инфраструктура в Киев, Одеса, Кременчук, Кривой Рог, Запорожие и други градове“, пише той в социалните мрежи.

Сибиха също така потвърждава, че една от правителствените сгради в Киев е била ударена за първи път. „Само това е сериозна ескалация“, казва той. „Най-големият цинизъм е, че тези брутални атаки идват точно когато президентът Тръмп полага всички усилия за постигане на мир“, добавя той, казвайки, че Путин вместо това „отхвърля дипломацията и ескалира терора“.

Сибиха призовава за строги санкции върху приходите от руски петрол и газ, както и за по-нататъшна подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна.

Много рядко руски ракети и дронове удряха точно в центъра на града по този начин,

поради концентрацията на противовъздушна отбрана в района.

Този път изглежда са били претоварени.

На други места в столицата са били ударени склад, 16-етажна жилищна сграда и четириетажна сграда.

През изминалата нощ Русия е изстреляла стотици дронове към украински градове, като в столицата Киев са поразени множество жилищни сгради, съобщават официални лица, цитирани от Kyiv Independent.

Най-малко двама души са убити, включително едногодишно дете,

а 11 други са ранени при атаките срещу столицата, заяви кметът на Киев Виталий Кличко. Той добави, че петима души са хоспитализирани, включително бременна жена.

Кметът Кличко съобщи, че отломки от руски дрон са ударили три многоетажни жилищни сгради в Святошински район на Киев и друга в Дарницки район, което е довело до пожари в сградите.

Военновъздушните сили съобщават, че рекорден брой дронове и ракети са били изстреляни от Русия при последната нощна атака - общо над 800. Според военновъздушните сили девет ракети и 56 дрона са ударили 37 места, а свалените останки са паднали на осем места.

Руските сили атакуваха тази сутрин украинския черноморски град Одеса и с балистична ракета,

като отекна силен взрив, съобщиха местни канали в приложението „Телеграм“, цитирани от БТА.

Сирените за въздушна тревога за тази атака бяха задействани в 5:59 ч. местно време (също и българско), а

взривът отекна в 6:06 ч.

Местните канали в „Телеграм“ съобщиха и за поразен обект.

По-рано тази нощ кметът на Одеса Генадий Труханов написа в социалната мрежа, че над 15 руски дрона атакуват Одеса. Регионалните власти призоваха жителите на града незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души

и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.