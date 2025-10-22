Любопитно

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в "Игри на волята"

Борбеният Траян изведе Лечителите до категорична победа

22 октомври 2025, 23:23
Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother
Програмистът Иван Киров отпадна от "Игри на волята"

Програмистът Иван Киров отпадна от “Игри на волята”
Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!
Меди пред Мон Дьо: Белезите ми са моите песни

Меди пред Мон Дьо: Белезите ми са моите песни
Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother

Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother
Има ли маникюрист в "Игри на волята"? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)
Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро
Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

К апитанът на Завоевателите Ивайло и най-новото попълнение в племето Радостина ще се борят за своето оцеляване в “Игри на волята” тази седмица. След загуба в номинационната битка днес, двамата воини събраха най-много негативни гласове от противоположните коалиции в отбора и бяха изпратени на елиминации.

Източник: NOVA

Арената в Дивия север приветства враждуващите фракции във Войната на племената за сблъсък на умовете. Поредица от тежки препятствия, преплетени със сложни логически задачи, бяха предизвикателствата пред участниците по пътя към така желаната неприкосновеност.

Източник: NOVA

Племето на Лечителите се справи най-добре с всички компоненти по трасето. Техният новоизбран капитан Траян успя да преодолее всеки един от трите пъзела и донесе победата за Зелените. След значително изоставане в началото на битката, Феномените съумяха да обърнат играта в своя полза и се добраха до ценното второ място.

Източник: NOVA

На противоположния полюс бе представянето на Жълтите. След силно начало, новият член на племето Радостина изпита сериозни трудности на една от главоблъсканиците, което позволи на техните съперници от Сините да постигнат неочакван обрат. Това ги изпрати на нов племенен съвет, където с равен брой гласове Николета и Ивайло бяха изпратени на битка за спасение.

Източник: NOVA

Утре приключенията в екстремното риалити продължават със следващата битка за спасение, както и последен шанс за тайните изгнаници Недялко, Гордиенко и д-р Коеджикова, да влязат в голямата игра.

Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 23 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

„Топлофикация" с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

Усеща ли котката ми, че съм бременна

Усеща ли котката ми, че съм бременна

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 16 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 15 часа
След седмица блокада: Народното събрание заработи
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 17 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 17 часа

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Свят Преди 1 час

Думите на Шикорски дойдоха на фона на нов дипломатически спор между Варшава и Будапеща

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Унгария е успяла да изключи от пакета всички мерки, които "биха противоречали на националния интерес"

Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother

Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Ще напусне ли Къщата провокативният Цецо?

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"

Свят Преди 5 часа

Украйна се стреми през следващата година да придобие шведски изтребители "Грипен"

Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Новото попълнение Радостина дебютира за Завоевателите

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Свят Преди 5 часа

Киър Стармър посрещна лично българския премиер

НКЖИ уволни 9 от 15-те свои служители, крали ябълки

НКЖИ уволни 9 от 15-те свои служители, крали ябълки

България Преди 5 часа

Вецков: Подобни действия нямат място в нашето предприятие

„Възраждане“ защити Вучич в Европейския парламент

„Възраждане“ защити Вучич в Европейския парламент

Свят Преди 5 часа

Костадин Костадинов: България е слаба държава

Много сигнали и обвинения за фалшиви евро в България

Много сигнали и обвинения за фалшиви евро в България

България Преди 6 часа

При единия от случаите е задържано едно лице след информация

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

Свят Преди 6 часа

Какво ще правите, когато ви наложат вето?

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Свят Преди 7 часа

Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

България Преди 7 часа

За схемата разказа журналистът Вероника Симеонова

<p>Истинската история зад хоръра &bdquo;Хелоуин&ldquo;</p>

Истинската история зад „Хелоуин“: Смразяващият поглед на 12-годишно момче вдъхновил Майкъл Майърс

Любопитно Преди 7 часа

Джон Карпентър се вдъхновил от един пациент, който срещнал по време на посещение в психиатрична болница

Евроюст: Уредените тенис мачове са координирани от България

Евроюст: Уредените тенис мачове са координирани от България

Свят Преди 7 часа

Девет заподозрени са арестувани във Франция, четирима в България и по един в Испания и Румъния

КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ обединяват усилия за защита на потребителите по време на „Черен петък“

КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ обединяват усилия за защита на потребителите по време на „Черен петък“

България Преди 8 часа

Целта е защита на потребителите и недопускане на нелоялни търговски практики, които засягат и конкурентните отношения

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

България Преди 8 часа

Според Радев така се нарушава разделението на властите

