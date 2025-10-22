Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

К апитанът на Завоевателите Ивайло и най-новото попълнение в племето Радостина ще се борят за своето оцеляване в “Игри на волята” тази седмица. След загуба в номинационната битка днес, двамата воини събраха най-много негативни гласове от противоположните коалиции в отбора и бяха изпратени на елиминации.

Източник: NOVA

Арената в Дивия север приветства враждуващите фракции във Войната на племената за сблъсък на умовете. Поредица от тежки препятствия, преплетени със сложни логически задачи, бяха предизвикателствата пред участниците по пътя към така желаната неприкосновеност.

Източник: NOVA

Племето на Лечителите се справи най-добре с всички компоненти по трасето. Техният новоизбран капитан Траян успя да преодолее всеки един от трите пъзела и донесе победата за Зелените. След значително изоставане в началото на битката, Феномените съумяха да обърнат играта в своя полза и се добраха до ценното второ място.

Източник: NOVA

На противоположния полюс бе представянето на Жълтите. След силно начало, новият член на племето Радостина изпита сериозни трудности на една от главоблъсканиците, което позволи на техните съперници от Сините да постигнат неочакван обрат. Това ги изпрати на нов племенен съвет, където с равен брой гласове Николета и Ивайло бяха изпратени на битка за спасение.

Източник: NOVA

Утре приключенията в екстремното риалити продължават със следващата битка за спасение, както и последен шанс за тайните изгнаници Недялко, Гордиенко и д-р Коеджикова, да влязат в голямата игра.

Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 23 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.