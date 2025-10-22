Свят

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Руските медии и социалните мрежи реагираха бурно, а американските официални лица се опитаха да смекчат напрежението

22 октомври 2025, 14:09
Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна
Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати
Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин
Обирът в Лувъра: Щетите възлизат на 88 милиона евро

Обирът в Лувъра: Щетите възлизат на 88 милиона евро
Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир
Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето

Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето
Саркози в затвора: 9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор и „Граф Монте Кристо“

Саркози в затвора: 9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор и „Граф Монте Кристо“
Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Н ов дипломатически скандал се разрази, след като Пийт Хегсет бе обвинен, че е носил „про-руска“ вратовръзка на срещата с Володимир Зеленски, пише The Telegraph.

Американският министър на отбраната носеше вратовръзка с бели, сини и червени ивици по време на посещението на украинския президент в Белия дом в петък, което предизвика наблюдения, че цветовете съвпадат с руското знаме.

ТАСС, руската държавна информационна агенция, съобщи, че Хегсет „се е откроявал“ сред колегите си, като е носил „вратовръзка в цветовете на руската триколор“.

„Вратовръзката на Хегсет, с ярки бели, сини и червени ивици, подредени в същия ред като на руското национално знаме, се открояваше сред иначе сдържаното облекло на американската делегация“, пише още ТАСС.

„Въпреки че собственото знаме на САЩ включва същите цветове, последователността и дизайнът направиха избора особено впечатляващ. Тръмп и другите официални лица избраха обикновени, едноцветни вратовръзки.“

Ситуацията се усложни допълнително, когато говорителят на Пентагона, Шон Парнел, отговори на въпрос на журналисти за вратовръзката по начин, който бе оприличен на „детска игра“, предизвиквайки критики за непрофесионално поведение.

Този дребен детайл бързо привлече вниманието на медиите и социалните мрежи, провокирайки спекулации за възможна политическа символика. Руските медии, включително агенция ТАСС, не пропуснаха да отбележат „необичайния избор“ на Хегсет, като подчертаха, че той се е откроявал сред останалите представители на САЩ, които носели по-сдържани облекла.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се намеси, за да смекчи ситуацията, заявявайки, че вероятно Хегсет просто е носил „цветовете на Америка“ и че обвиненията са преувеличени. Въпреки това ситуацията привлече внимание както сред журналисти, така и сред експерти по международни отношения, които подчертаха, че в дипломатически контекст всеки символ може да бъде тълкуван като политическо послание.

По-късно друг прессекретар, Кингсли Уилсън, добави, че Хегсет е патриот, който почита САЩ и тяхното знаме, дори ако дрехите му, изработени от части от знамето, не винаги отговарят на официалните норми за използване на американското знаме.

Хегсет самият е известен с модни избори, включително сако с вътрешна подплата в цветовете на американския флаг.

Този инцидент обаче поставя въпроса докъде може да се простира личният израз на патриотизъм в контекста на международни отношения и колко внимателно трябва да се подбират символите при официални срещи.

В крайна сметка, въпреки че самата вратовръзка може да изглежда като дребен детайл, тя предизвика сериозен медиен и дипломатически отзвук, напомняйки за значението на символиката и протокола в международните отношения.

Заглавната снимка е архивна!

Източник: unn.ua/ The Telegraph    
Дипломатически скандал Пит Хегсет Володимир Зеленски Вратовръзка Руски цветове Политическа символика Дипломатически протокол Международни отношения Патриотизъм Пентагон
Последвайте ни

По темата

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

pariteni.bg
10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 7 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 6 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 7 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 8 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Свят Преди 11 минути

Полицията извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания

<p>Министър Георгиев: Защитата на свидетели е ключова срещу организираната престъпност</p>

Министър Георгиев: Защитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното ѝ противодействие

България Преди 35 минути

Правосъдният министър откри 24-ата Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Свят Преди 1 час

Учителката е имала законни сексуални отношения с бивш неин ученик и той я запознал с приятелите си

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Свят Преди 1 час

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, а полицията е обезопасила периметъра

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Свят Преди 1 час

Операторът на трансграничните железопътни услуги потвърди, че ще поръча до 50 влака от производителя Alstom

<p>Ето какво в мъжа&nbsp;подсказва, че е добре &quot;надарен&quot;</p>

Не ръцете, а закачливата усмивка: Ето какво в мъжа подсказва, че е добре "надарен"

Любопитно Преди 1 час

Най-новата мания в социалните медии твърди, че можете да разберете колко надарен е един мъж само по усмивката му

<p>Обрат, Русия твърди, че продължава подготовката за срещата&nbsp;между Путин и Тръмп</p>

Русия: Подготовката за срещата между Путин и Тръмп продължава

Свят Преди 1 час

Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков

<p>Земетресение разлюля Вранча&nbsp;</p>

Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси района на Вранча

Свят Преди 1 час

Епицентърът е на дълбочина 90 км, няма съобщени пострадали или материални щети

Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване

Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване

Свят Преди 1 час

„Той изпитва удовлетворение – сексуално и по друг начин – от жестокостта“

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

България Преди 1 час

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

<p>Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за &quot;ремонт&quot; на покрив</p>

Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

България Преди 2 часа

Случаят е от Дупница

<p>Карлос Насар разкри най-тежката си лична драма</p>

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

България Преди 2 часа

Шампионът призна, че покойният Илиев има основна заслуга за възпитанието му и изградения характер

Снимката е илюстративна

Родители в Тексас, обвинени, че са погребали сина си с аутизъм в двора, твърдят, че той е починал в болница

Свят Преди 2 часа

Въпреки твърденията на родителите, властите не откриват никакви медицински записи за смъртта му

<p>Украйна нанася удари&nbsp;по Русия, докато Кремъл обстрелва Киев</p>

Украйна нанася удари с ракети Storm Shadow по Русия, докато Кремъл обстрелва Киев

България Преди 2 часа

Украинските въоръжени сили съобщиха, че дългобойните ракети "преодоляха руската система за ПВО"

<p>Откриха 22 пъти повече бактерии в топлата вода</p>

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

България Преди 2 часа

Микроби в чешмата причиняват пневмонии

Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България

Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България

България Преди 2 часа

Румен Радев връчи орден „Мадарски конник“ първа степен на почетния консул на България в Хесен д-р Инго-Ендрик Ланкау

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Хайли Стайнфелд с новия маникюр на сезона

Edna.bg

Ужас: нападател загина след сблъсък с крава

Gong.bg

Отхвърлиха жалба на Барселона

Gong.bg

След седмица на блокаж: Парламентът събра кворум и възобнови работа

Nova.bg

Земетресение в района на Вранча

Nova.bg