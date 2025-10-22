Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Н ов дипломатически скандал се разрази, след като Пийт Хегсет бе обвинен, че е носил „про-руска“ вратовръзка на срещата с Володимир Зеленски, пише The Telegraph .

Американският министър на отбраната носеше вратовръзка с бели, сини и червени ивици по време на посещението на украинския президент в Белия дом в петък, което предизвика наблюдения, че цветовете съвпадат с руското знаме.

ТАСС, руската държавна информационна агенция, съобщи, че Хегсет „се е откроявал“ сред колегите си, като е носил „вратовръзка в цветовете на руската триколор“.

„Вратовръзката на Хегсет, с ярки бели, сини и червени ивици, подредени в същия ред като на руското национално знаме, се открояваше сред иначе сдържаното облекло на американската делегация“, пише още ТАСС.

„Въпреки че собственото знаме на САЩ включва същите цветове, последователността и дизайнът направиха избора особено впечатляващ. Тръмп и другите официални лица избраха обикновени, едноцветни вратовръзки.“

HuffPost asked why Pete Hegseth wore a tie that looked like the Russian flag.



Pentagon spokesman Sean Parnell replied, “Your mom bought it for him, and it’s a patriotic American tie, moron.” pic.twitter.com/3vtonfSm00 — Clash Report (@clashreport) October 21, 2025

Ситуацията се усложни допълнително, когато говорителят на Пентагона, Шон Парнел, отговори на въпрос на журналисти за вратовръзката по начин, който бе оприличен на „детска игра“, предизвиквайки критики за непрофесионално поведение.

Този дребен детайл бързо привлече вниманието на медиите и социалните мрежи, провокирайки спекулации за възможна политическа символика. Руските медии, включително агенция ТАСС, не пропуснаха да отбележат „необичайния избор“ на Хегсет, като подчертаха, че той се е откроявал сред останалите представители на САЩ, които носели по-сдържани облекла.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се намеси, за да смекчи ситуацията, заявявайки, че вероятно Хегсет просто е носил „цветовете на Америка“ и че обвиненията са преувеличени. Въпреки това ситуацията привлече внимание както сред журналисти, така и сред експерти по международни отношения, които подчертаха, че в дипломатически контекст всеки символ може да бъде тълкуван като политическо послание.

По-късно друг прессекретар, Кингсли Уилсън, добави, че Хегсет е патриот, който почита САЩ и тяхното знаме, дори ако дрехите му, изработени от части от знамето, не винаги отговарят на официалните норми за използване на американското знаме.

My tweet about Pete Hegseth's Russian flag tie definitely bothered some people in The White House. pic.twitter.com/RINt2zk5wE — Jake Broe (@RealJakeBroe) October 22, 2025

Хегсет самият е известен с модни избори, включително сако с вътрешна подплата в цветовете на американския флаг.

Този инцидент обаче поставя въпроса докъде може да се простира личният израз на патриотизъм в контекста на международни отношения и колко внимателно трябва да се подбират символите при официални срещи.

В крайна сметка, въпреки че самата вратовръзка може да изглежда като дребен детайл, тя предизвика сериозен медиен и дипломатически отзвук, напомняйки за значението на символиката и протокола в международните отношения.

Заглавната снимка е архивна!