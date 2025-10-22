Свят

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

Какво ще правите, когато ви наложат вето?

22 октомври 2025, 17:23
"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС
Източник: AI-generated

К акто обикновено, срещата на върха на Европейския съюз изглежда повече като демонстрация на европейско разединение, отколкото на единство.

Този път обаче не само обичайните заподозрени заплашват да хвърлят прът в добре смазаната брюкселска машина, която традиционно поставя консенсуса над всичко останало. От дебата за използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна до оспорването на климатичните цели на ЕС - дневният ред е пълен с потенциални взривоопасни теми, пише Politico.

Ето кои са лидерите, които подготвят своето вето:

  • Роберт Фицо, министър-председател на Словакия

Словашкият премиер вече даде знак, че възнамерява да провали срещата в четвъртък, като обяви в платформата X, че "не се интересува от нови санкционни пакети срещу Русия", освен ако ЕС не предложи план за подпомагане на автомобилния сектор в Словакия. Лидерите трябва най-накрая да одобрят 19-ия пакет санкции, обявен миналия месец.

Фицо е сред най-близките до Кремъл лидери в ЕС, той посети Москва през декември миналата година и отново през май. Той неведнъж е изразявал възражения срещу санкциите. Досега обаче винаги се е оттеглял от заплахите си да блокира новите пакети, и вероятно ще направи същото и този път, но не и без да издейства някакви отстъпки за словашката автомобилна индустрия.

Източник: Getty
  • Виктор Орбан, министър-председател на Унгария

Орбан неведнъж е блокирал единодушието на предишни срещи, особено по въпроси, свързани с финансовата и военна помощ за Украйна, принуждавайки останалите 26 държави членки да излязат с общо изявление без неговия подпис. Възможно е да повтори този ход.

Той също така се обявява против плана за конфискуване на руски активи, твърдейки, че това би навредило на отношенията на Будапеща с Москва. В отговор ЕС търси законен начин да заобиколи неговото вето – стъпка, която със сигурност ще подразни обикновено бойния унгарски лидер.

Въпреки това външният министър Петер Сиярто отрече Унгария да има намерение да блокира 19-ия пакет санкции.

Необичайно, Орбан ще пропусне част от срещата заради националния празник в памет на Унгарската революция от 1956 г. Той ще пристигне по-късно през деня, а дотогава на заседанията ще бъде представляван от Фицо.

Източник: БТА
  • Барт де Вевер, министър-председател на Белгия

Кой би си помислил, че компромисно настроената Белгия ще бъде тази, която ще разклати Европейския съвет?

Страната рядко играе подобна роля, но това беше преди белгийците да изберат за премиер десен фламандски националист, привикнал да предизвиква статуквото.

В неговия случай проблемът е специфичен, но изключително важен за Белгия. ЕС обмисля досега немислимото, конфискуване на 140 милиарда евро руски активи, за да се финансира нова голяма помощ за Украйна. Досегашният план предвиждаше да се използва само лихвата от тези средства, а не самите активи.

Проблемът за де Вевер е, че по-голямата част от тези активи се намират в Белгия, в брюкселския депозитар Euroclear. Белгийското правителство се опасява, че именно страната му ще понесе удара от евентуални правни и финансови ответни действия на Москва, ако ЕС реши да "разбие касичката".

След дни на напрежение Белгия даде знак, че няма да блокира решението, но иска правни гаранции, че рисковете ще бъдат споделени от всички държави членки, преди да одобри предложението.

Подобни опасения изразиха и други лидери, сред тях Орбан, премиерът на Люксембург Люк Фриден и хърватският премиер Андрей Пленкович.

Източник: БТА
  • Фридрих Мерц, федерален канцлер на Германия

Мерц пристига на срещата с една основна грижа, съдбата на германската автомобилна индустрия.

Още преди последния лидерски форум в Копенхаген той предупреди, че ще "постави пръчка в колелата" на законодателната машина на ЕС. Сега настоява Европейската комисия да преразгледа фактическата забрана на двигателите с вътрешно горене, като по-рано този месец подписа съвместно писмо с Италия, в което настоява за радикално преработване на законодателството.

Германия получава подкрепа от Словакия, Чехия, Полша и Австрия, където автомобилното производство е ключов сектор. Франция също е склонна да направи известни отстъпки по целта за нулеви емисии до 2035 г., ако в замяна производителите използват по-голям дял европейски компоненти.

С предложението на Комисията за ревизия на законодателството, очаквано до края на годината, въпросът е колко отстъпки може да издейства Мерц.

Премахването на крайния срок 2035 г. остава политически трудно, но канцлерът настоява за "технологична неутралност" - термин, който на практика означава допускане на алтернативни горива и удължаване живота на двигателите с вътрешно горене далеч след 2035 г.

Източник: Getty Images
Източник: Politico    
ЕС среща на върха Вето Разединение на ЕС Руски активи Санкции срещу Русия Климатични цели Автомобилна индустрия Роберт Фицо Виктор Орбан Белгия
