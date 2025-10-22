От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

Държавниците по света обичайно се возят в черни бронирани лимузини, които трябва да могат да устояват и на най-сериозните нападения.

Deutsche Welle разкрива какви служебни коли ползват Путин, Тръмп, Мерц, Макрон и други световни политици

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Дългогодишната германска канцлерка Ангела Меркел бе неизменно свързана със своето любимо бронирано Ауди А8 L, което почти не е сменяла. Нейният наследник на поста Олаф Шолц предпочете новия за времето си Мерцедес S 680 Guard. Същия модел използва и сегашният федерален канцлер Фридрих Мерц, който има и богата частна колекция от луксозни автомобили: Порше 911, Мерцедес S-класа, както и Тесла. Покрай това, че е страстен пилот, Мерц разполага и със самолет, за който преди време е казвал, че с него стига по-бързо и с по-малко гориво, отколкото в случаите със служебните автомобили на членовете на тогавашното правителство. Неговият Diamond DA62 изразходва при скорост от 165 възела около 14,4 литра дизел на сто км, докато БМВ седма серия, например, използвано навремето от министри в правителството, харчело 9,8 литра на сто км. Бронираният Мерцедес S 680 Guard има нужда от между 18 до 20 литра за сто километра.

Тръмп невинаги използва Кадилак

За разлика от предположенията на мнозина, американският президент невинаги пътува с кадилака, наричан от всички "The Beast" ("Чудовището"), пише "Щерн". Причина за името е обстоятелството, че лимузината е колосална дори за американските стандарти. Но Тръмп се качва понякога и в Шевролет Suburban - брониран автомобил, използван от държавниците в САЩ и големи части от Южна Америка, например в Мексико или Бразилия. Когато не става дума за официални срещи, Доналд Тръмп се появява именно с Шевролета, и по-точно с цяла флотилия тежко бронирани автомобили от този вид.

🔥🇮🇳🇷🇺 From Kremlin with class: Modi & Putin ride together in AURUS Senat – Russian President’s official car https://t.co/bOzimx2v7T pic.twitter.com/FpDegWZIh5 — Sputnik India (@Sputnik_India) September 1, 2025

Френският президент предпочита елегантността

Френският държавен глава Еманюел Макрон напоследък се движи с DS No.8 - луксозна и изящна лимузина, с която фирмата производител иска да се утвърди в този сегмент, включително извън пределите на Франция. Електромобилът с дължина 4,82 метра вероятно е най-малката държавна лимузина в света, но е по-различен от другите коли, специален и достатъчно екстравагантен, за да поражда възхищение. Вентилираните кожени седалки са удобни както отпред, така и отзад, посочва "Щерн".

Hongqi H5



Now price only 120,000 RMB ($15,000) pic.twitter.com/4v6uoQPYUk — CCL (@CCL2K30) May 18, 2025

Путин държи на своя Аурус

След като първо е използвал Мерцедес, а след това Пулман, който нерядко е управлявал сам, междувременно руският президент Владимир Путин се движи с тежко брониран Аурус "Сенат". Луксозната кола с дължина 6,63 м има огромна радиаторна решетка, която определено впечатлява на публични събития. Аурус често бива определян като копие на Ролс-Ройс.

На какво се возят Ким Чен Ун и Cи Дзинпин

Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун също е преминал междувременно на Аурус "Сенат" - след като години наред е ползвал бронирани S-класи и Майбах. Поне актуалната му кола не е струвала нищо - тя е подарък от руския президент Владимир Путин.

В базовата си версия тази кола е дълга 5,63 метра, тежи 3,5 тона и изразходва 19,2 литра бензин на 100 километра пробег. Цената ѝ започва от 41 милиона рубли (около 400 000 евро).

На пръв поглед служебната кола на китайския президент Си Дзинпин може да изглежда старомодна. Под ретро каросерията на Hongqi L5 обаче се крие много модерна технология – и шестлитров V12 двигател с около 400 конски сили. Производителят FAW предлага лимузината с дължина от почти шест метра и за продажба – за скромната сума от 590 000 евро.