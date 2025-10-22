Свят

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

Държавниците по света обичайно се возят в черни бронирани лимузини

Обновена преди 29 минути / 22 октомври 2025, 15:37
От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?
Източник: iStock

Държавниците по света обичайно се возят в черни бронирани лимузини, които трябва да могат да устояват и на най-сериозните нападения.

Deutsche Welle разкрива какви служебни коли ползват Путин, Тръмп, Мерц, Макрон и други световни политици

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Дългогодишната германска канцлерка Ангела Меркел бе неизменно свързана със своето любимо бронирано Ауди А8 L, което почти не е сменяла. Нейният наследник на поста Олаф Шолц предпочете новия за времето си Мерцедес S 680 Guard. Същия модел използва и сегашният федерален канцлер Фридрих Мерц, който има и богата частна колекция от луксозни автомобили: Порше 911, Мерцедес S-класа, както и Тесла. Покрай това, че е страстен пилот, Мерц разполага и със самолет, за който преди време е казвал, че с него стига по-бързо и с по-малко гориво, отколкото в случаите със служебните автомобили на членовете на тогавашното правителство. Неговият Diamond DA62 изразходва при скорост от 165 възела около 14,4 литра дизел на сто км, докато БМВ седма серия, например, използвано навремето от министри в правителството, харчело 9,8 литра на сто км. Бронираният Мерцедес S 680 Guard има нужда от между 18 до 20 литра за сто километра.

Embed from Getty Images

  • Тръмп невинаги използва Кадилак

За разлика от предположенията на мнозина, американският президент невинаги пътува с кадилака, наричан от всички "The Beast" ("Чудовището"), пише "Щерн". Причина за името е обстоятелството, че лимузината е колосална дори за американските стандарти. Но Тръмп се качва понякога и в Шевролет Suburban - брониран автомобил, използван от държавниците в САЩ и големи части от Южна Америка, например в Мексико или Бразилия. Когато не става дума за официални срещи, Доналд Тръмп се появява именно с Шевролета, и по-точно с цяла флотилия тежко бронирани автомобили от този вид.

  • Френският президент предпочита елегантността

Френският държавен глава Еманюел Макрон напоследък се движи с DS No.8 -  луксозна и изящна лимузина, с която фирмата производител иска да се утвърди в този сегмент, включително извън пределите на Франция. Електромобилът с дължина 4,82 метра вероятно е най-малката държавна лимузина в света, но е по-различен от другите коли, специален и достатъчно екстравагантен, за да поражда възхищение. Вентилираните кожени седалки са удобни както отпред, така и отзад, посочва "Щерн".

  • Путин държи на своя Аурус

След като първо е използвал Мерцедес, а след това Пулман, който нерядко е управлявал сам, междувременно руският президент Владимир Путин се движи с тежко брониран Аурус "Сенат". Луксозната кола с дължина 6,63 м има огромна радиаторна решетка, която определено впечатлява на публични събития. Аурус често бива определян като копие на Ролс-Ройс.

Още по темата вижте тук - от архива на Vesti.bg:

Внимание, диктатор зад волана! Вижте скъпия подарък от Путин към Ким
23 снимки
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун
  • На какво се возят Ким Чен Ун и Cи Дзинпин

Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун също е преминал междувременно на Аурус "Сенат" - след като години наред е ползвал бронирани S-класи и Майбах. Поне актуалната му кола не е струвала нищо - тя е подарък от руския президент Владимир Путин.

В базовата си версия тази кола е дълга 5,63 метра, тежи 3,5 тона и изразходва 19,2 литра бензин на 100 километра пробег. Цената ѝ започва от 41 милиона рубли (около 400 000 евро).

На пръв поглед служебната кола на китайския президент Си Дзинпин може да изглежда старомодна. Под ретро каросерията на Hongqi L5 обаче се крие много модерна технология – и шестлитров V12 двигател с около 400 конски сили. Производителят FAW предлага лимузината с дължина от почти шест метра и за продажба – за скромната сума от 590 000 евро.

 

Източник: Deutsche Welle    
Държавни лимузини Бронирани автомобили Владимир Путин Доналд Тръмп Фридрих Мерц Еманюел Макрон Аурус Сенат Мерцедес S 680 Guard Кадилак The Beast Луксозни автомобили
