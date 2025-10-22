Свят

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Това става след като Тръмп спря срещата с руския президент

22 октомври 2025, 17:40
Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на Русия Владимир Путин днес наблюдава учение на руските стратегически ядрени сили, предаде "Ройтерс". 

Маневрите включваха изстрелване на междуконтинентална балистична ракета с наземно базиране "Ярс" , изстрелване на балистична ракета от подводницата "Брянск" и изстрелване на няколко крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави, от стратегически бомбардировачи "Ту-95МС".

Путин с нова заповед за руските ядрени сили

"По време на учението беше проверено равнището на подготовка на органите за управление на въоръжените сили и практическите умения на оперативния състав за организиране на управлението на подчинените войски", пише в прессъобщение на Кремъл: "Всички поставени задачи бяха изпълнени".

Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето

Това става след като вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планираната му среща с Путин в Будапеща за мир в Украйна се отлага за неопределено време. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Владимир Путин Русия Военни учения Ядрени сили
Последвайте ни
Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Истинската история зад „Хелоуин“: Смразяващият поглед на 12-годишно момче вдъхновил Майкъл Майърс

Истинската история зад „Хелоуин“: Смразяващият поглед на 12-годишно момче вдъхновил Майкъл Майърс

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

pariteni.bg
Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 10 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 9 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 10 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 11 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

Свят Преди 39 минути

Какво ще правите, когато ви наложат вето?

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Свят Преди 1 час

Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“

КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ обединяват усилия за защита на потребителите по време на „Черен петък“

КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ обединяват усилия за защита на потребителите по време на „Черен петък“

България Преди 1 час

Целта е защита на потребителите и недопускане на нелоялни търговски практики, които засягат и конкурентните отношения

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

Свят Преди 2 часа

Държавниците по света обичайно се возят в черни бронирани лимузини

Нови правила за цената на водата приеха на първо четене

Нови правила за цената на водата приеха на първо четене

България Преди 2 часа

Територията на страната се разделя на 28 обособени територии

Пастор се подигра на жена заради малко дарение

Пастор се подигра на жена заради малко дарение

Свят Преди 2 часа

„Това са само 1200 долара. Не слушате какво ви казвам"

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Свят Преди 2 часа

Нови детайли разкриват обстоятелствата около внезапната смърт на Сам Ривърс на 48 години

<p>Изстрели и пожар пред парламента в Сърбия</p>

Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

Свят Преди 2 часа

Човек е прострелян, има арестуван

България има готовност за електронни шофьорски книжки

България има готовност за електронни шофьорски книжки

България Преди 3 часа

Засега възрастта за шофиране няма да бъде намалявана

Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Свят Преди 3 часа

Той получи петгодишна присъда за престъпна конспирация

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Свят Преди 3 часа

Полицията извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Любопитно Преди 3 часа

Алана Хадид се омъжи за продуцента Рос Уилямс в Лос Анджелис

<p>Министър Георгиев: Защитата на свидетели е ключова срещу организираната престъпност</p>

Министър Георгиев: Защитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното ѝ противодействие

България Преди 3 часа

Правосъдният министър откри 24-ата Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

България Преди 3 часа

Персоналът на здравното заведение обяви, че ще прекъсва работата си за около час на ден в знак на несъгласие с резултатите от конкурса за нов директор

Пийт Хегсет

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Свят Преди 3 часа

Руските медии и социалните мрежи реагираха бурно, а американските официални лица се опитаха да смекчат напрежението

<p>Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България</p>

Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната ни отново

Свят Преди 3 часа

Срещата се състоя на приема, организиран по повод Срещата на върха в рамките на „Берлинския процес“

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новите якета за есен 2025: какво да изберем и защо

Edna.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Евроюст: Уредените тенис мачове са се координирали от България

Gong.bg

Мълниеносен нокаут: Скандалната Лин се завърна на ринга

Gong.bg

Цената на водата ще се формира по нов модел

Nova.bg

Започна участието на Росен Желязков в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес"

Nova.bg