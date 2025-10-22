Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

П резидентът на Русия Владимир Путин днес наблюдава учение на руските стратегически ядрени сили, предаде "Ройтерс".

Маневрите включваха изстрелване на междуконтинентална балистична ракета с наземно базиране "Ярс" , изстрелване на балистична ракета от подводницата "Брянск" и изстрелване на няколко крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави, от стратегически бомбардировачи "Ту-95МС".

"По време на учението беше проверено равнището на подготовка на органите за управление на въоръжените сили и практическите умения на оперативния състав за организиране на управлението на подчинените войски", пише в прессъобщение на Кремъл: "Всички поставени задачи бяха изпълнени".

Това става след като вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планираната му среща с Путин в Будапеща за мир в Украйна се отлага за неопределено време.