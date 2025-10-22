Много сигнали и обвинения за фалшиви евро в България

Т ри обвинения са внесени след случаи на разпространение на фалшиви банкноти в лева и евро, каза пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

При единия от случаите е задържано едно лице след информация за попаднали в обращение 50 къса от по 200 евро. Още един човек е разпитан като свидетел.

"Във вторник е задържано едно лице след сделка с неистински еврови банкноти с номинал от 100 и 200 евро на обща стойност 32 хил евро. Фалшификатите са с изключително високо качество и имаме информация, че тези банкноти се разпространяват на територията на цяла Европа от около 15 години", каза главен комисар Николов.

"При третия случай са били подадени многобройни сигнали от търговски обекти, предимно бензиностанции, че се установяват прокарани в обращение 50-левови банкноти с много високо качество. Задържахме три лица и впоследствие четвърто, свързани с прокарването им в обращение. След обиски са намерени големи количества неистински левови банкноти", посочи директорът на СДВР.

Той се обърна към гражданите и предупреди, че във връзка с увеличаването в следващите месеци на обмена на левове в евро, трябва да се използват само лицензирани за тази цел институции, тъй като фалшификатите са с много високо качество и могат да заблудят всеки човек.

Николов допълни, че във времето е имало сигнали от чейнжд бюра от служители в тях, които са се заблудили и са взели фалшиви еврови банкноти. Те преминавали дори през машините за верификация.

"Осъзнаваме, че спекуланти ще засичаме все по-често поради смяната на валутата. Има преориентация на криминалния контингент от една в друга линия когато усетят, че криминалните потоци са по-големи в дадена сфера. Работим съвместно с Главните дирекции "Борба с организираната престъпност" и "Национална полиция", като имаме и утвърден план от главния секретар на МВР Мирослав Рашков" заяви Николов.

Той допълни, че може да се продължи да се търси печатница, която произвежда подобни на задържаните последните дни банкноти.