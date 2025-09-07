Удар по АЕЦ „Запорожие“, Русия обвинява Украйна

У краински дронове са ударили покрива на учебния център на Запорожката атомна електроцентрала, без да причинят сериозни щети и да повишат нивата на радиация, съобщи в събота руската администрация на контролираната от Русия централа в Украйна, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Ударът е станал на около 300 метра от реакторен блок,

се казва в изявление на администрацията в приложението за съобщения Telegram.

„Този център е уникален – в него се помещава единственият в света пълномащабен симулатор на реакторна зала, което е от решаващо значение за обучението на персонала“, се казва в изявлението.

Станцията, най-голямата атомна електроцентрала в Европа с шест реактора, не работи, но все още се нуждае от захранване, за да поддържа ядреното си гориво охладено.

Атаката не е причинила смущения в работата на централата,

съобщи администрацията. „Границите на експлоатационната безопасност не са нарушени и нивата на радиация остават нормални“, заявиха от администрацията.

Няма незабавен коментар от украинска страна. Агенция Ройтерс подчертава, че не може да потвърди независимо руските твърдения за инцидента.

Руските сили превзеха Запорожката електроцентрала през първите седмици на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Всяка страна редовно обвинява другата, че е стреляла или е предприемала други действия, които биха могли да предизвикат ядрена авария.