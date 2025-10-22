България

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

За схемата разказа журналистът Вероника Симеонова

22 октомври 2025, 16:39
"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото
Р айонна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми Басри Али на 50 г. и 35-годишната Милена Ангелова за измама в големи размери. Първият е посочен като извършител, а вторият като помагач. Според обвинението те са заблудили много лица с цел имотна облага, предава NOVA.

Измамата разгласи разследващият журналист на NOVA Вероника Симеонова през юли тази година. Тогава стана ясно, че потърпевшите са били завлечени с пари, дадени за построяване на къщи. Името на майстора е Басри Али. Всички засегнати семейства имат договори и документи, доказващи, че са превеждали пари по банков път. От 2002 г. до средата на лятото в Прокуратурата бяха постъпили над 20 сигнала срещу Али. Досъдебните производства са прекратявани, защото не са намерени данни за престъпление. До юли новите сигнали бяха на етап полицейска проверка. Някои от потърпевшите пък се страхували да подават жалби.

Десетки "изгорели" с хиляди левове: Разкриха престъпна група за строителни измами (СНИМКИ)

Измамната схема е действала в период от около 3 години – от 09 декември 2022 г. до 11 агвуст 2025 г., на територията на три области - София, Пловдив, Пазарджик. По случая работи екип на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив.

Мечта за дом, превърната в кошмар: Строителят, „ужилил” семейства със стотици хиляди левове

Престъпната дейност на обвиняемите е свързана със сключване на договори за строително-монтажни работи и договори за заем между обвиняемия Али и пострадалите. 50-годишният извършител е обещавал, че ще изпълни поетото си задължение по договорите, без да има намерение да направи това.

Обвиняемата Милена е изготвяла въпросните договори и съответната документация, свързана със строителните дейности.

Разследването на властите е установило, че за въпросния период са пострадали над 11 души. Общият размер на нанесената им вреда е в размер на около 640 хил. лв.

Предстои за двамата обвиняеми да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Законът предвижда за престъплението наказание от 1 до 8 г. лишаване от свобода, конфискация до 1/2 от имуществото.

Действията по разследването продължават.

Източник: NOVA    
Измама Строителни измами Басри Али
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Преди 10 часа
Преди 9 часа
Преди 10 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Преди 11 часа

