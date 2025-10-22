Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия

А рестуваните журналисти Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия са носители на наградата за свобода на мисълта "Сахаров" 2025 година. Това обяви в пленарната зала на Европейския парламент (ЕП) в Страсбург председателката Роберта Мецола. Официалната церемония по награждаване на лауреатите, на която са поканени да присъстват всички номинирани, ще бъде по време на пленарната сесия през декември.

Анджей Почобут и Мзия Амаглобели в момента са в затвора за това, че са вършили работата си и са дали гласност на несправедливостта, каза в речта си Мецола. Тя заяви, че тяхната смелост ги е превърнала в символи на борбата за свобода и демокрация.

Този парламент стои зад тях и зад всички, които продължават да отстояват свободата, посочи председателката. Роберта Мецола поздрави останалите номинирани за наградата и изказа благодарност към политическите групи за техните номинации.

Мецола приветства опозиционните лидери от Беларус Сергей Тихановски и Светлана Тихановска, които присъстват днес в пленарната зала. "Тяхното присъствие тук ни напомня какво е заложено на карта и защо ЕП никога не трябва да се примирява или да извръща поглед от несправедливостите", заяви председателката на парламента.

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта е най-високото отличие на Европейския съюз (ЕС) в областта на правата на човека. От 1988 г. насам тя се присъжда ежегодно от Парламента на лица, групи или организации в знак на признание за техния изключителен принос в областта на правата на човека, свободата на изразяване или защитата на демократичните ценности. Тя носи името на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров.

Няколко лауреати на отличието са спечелили и Нобелова награда за мир, като най-скорошният пример е носителката на наградата „Сахаров“ за 2024 г. Мария Корина Мачадо от Венецуела, която получи Нобелова награда за мир за 2025 г. Други примери са Нелсън Мандела, Малала Юсафзай, Денис Муквеге, Надя Мурад, Алес Бяляцки и Александра Матвейчук.

Останалите номинирани за наградата "Сахаров" тази година бяха сръбските студенти, които участваха в антиправителствени протести, както и журналистите и хуманитарните работници в Палестина и всички конфликтни зони, представлявани от Палестинския журналистически синдикат, Червения полумесец и Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA).

Анджей Почобут е журналист, есеист, блогър и активист от полското малцинство в Беларус. Известен със своята открита критика към режима на Лукашенко и с писанията си за историята и правата на човека, той е бил арестуван многократно. Oт 2021 г. е в ареста и е осъден на осем години в наказателна колония. Оттогава здравето му се влошава, но въпреки че не получава необходимата медицинска помощ, той продължава да се бори за свобода и демокрация. Настоящото му здравословно състояние е неизвестно, а на семейството му не е позволено да го посещава.

В резолюция, приета на 15 март 2023 г., Парламентът призова за незабавното и безусловно освобождаване на Анджей Почобут, като заяви, че обвиненията срещу него са „политически мотивирани“ и „имат за цел да заглушат независимите гласове и да потиснат свободата на изразяване и сдружаване“.

Мзия Амаглобели, грузинска журналистка и директорка на онлайн медиите Batumelebi и Netgazeti, беше арестувана през януари 2025 г. за участието си в антиправителствени протести в Грузия. През август тя беше осъдена на две години затвор по политически причини. Като първата жена политически затворник в Грузия след обявяването на независимостта на страната и защитник на свободата на изразяване, Амаглобели се превърна в символ на продемократичното протестно движение в Грузия, което се противопоставя на режима на управляващата партия „Грузинска мечта“ след оспорваните избори през октомври 2024 г.

В резолюция, приета на 19 юни 2025 г., Парламентът призова за незабавното и безусловно освобождаване на Мзия Амаглобели в Грузия, като осъди „системните атаки на режима на „Грузинска мечта“ срещу демократичните институции, политическата опозиция, независимите медии, гражданското общество и независимостта на съдебната власт“.

Парламентът е твърд поддръжник на демократичната опозиция в Беларус и ѝ присъди наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта през 2020 г. През май 2024 г. председателката Роберта Мецола подписа писмо за намерение за укрепване на сътрудничеството между Европейския парламент и демократичните сили в Беларус. На официално пленарно заседание в Страсбург на 22 октомври 2025 г.

По отношение на Грузия, през ноември 2024 г. Парламентът призова страната да проведе нови избори след оспорваните избори от октомври 2024 г.

През юли 2025 г. депутатите от ЕП приеха резолюция, в която изразиха тревога от отдалечаването от демокрацията и репресиите в Грузия и заявиха, че настоящото грузинско правителство застрашава европейския път страната. Те призоваха ЕС и държавите членки да наложат двустранни и координирани лични санкции на ключови представители от партията „Грузинска мечта“.

Освен това евродепутатите призоваха Европейската комисия да преразгледа прилагането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия.