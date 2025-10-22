Истинската история зад „Хелоуин“: Смразяващият поглед на 12-годишно момче вдъхновил Майкъл Майърс

М айкъл Майърс е неудържима зла сила от дебюта си в „Хелоуин“ – но дали убиецът с ножа е вдъхновен от реален човек?

Хорърът от 1978 г. се смята за един от най-влиятелните филми на ужасите за всички времена. Макар действието в измисления Хадънфийлд, Илинойс, да не съществува на картата, режисьорите Джон Карпентър и Дебра Хил са създали зловещата история, базирайки я на реални преживявания.

Сценарият, който разказва за детегледачката Лори Строуд (Джейми Лий Къртис), преследвана от злия убиец Майкъл Майърс – току-що избягал от психиатрична болница, – е написан за около три седмици, както разкрива Хил в документалния филм от 2003 г. „Хелоуин: Изключение от останалите“.

„Идеята беше, че не можеш да убиеш злото“, каза тя пред The Guardian през 2002 г. „Върнахме се към старата идея за Самайн, че Хелоуин е нощта, в която всички души се освобождават, за да сеят хаос сред живите, а след това измислихме историята за най-злото дете, което някога е живяло.“

Що се отнася до детайлите, Хил се вдъхновява от своя произход, за да създаде измисления град на филма, докато Карпентър черпи идеи от момче, срещнато в колежа, за да оформи героя на Майърс.

Ето всичко, което трябва да знаете за реалните истории зад „Хелоуин“.

Базиран ли е Майкъл Майърс на истински човек?

Майкъл Майърс е кръстен на реален човек, когото и Карпентър, и Хил познават.

Както Хил обяснява в документалния филм от 2003 г. „Хелоуин: Изключение от останалите“, истинският Майърс е бил дистрибутор на филма им „Нападение в участък 13“.

„Майкъл Майърс го прокара на Лондонския филмов фестивал... Чувствах, че му дължа, така че това беше моят поклон“, казва Карпентър в документалния филм.

Що се отнася до личността на Майърс, сценаристът черпи вдъхновение от няколко източника, включително пациент, срещнат по време на посещение в психиатрична болница като студент в Университета в Западен Кентъки.

„Посетихме най-тежките... пациенти“, казва Карпентър в „Halloween: A Cut Above“.

„Имаше едно дете, сигурно на 12 или 13 години, и буквално имаше този поглед... Това е наистина зъл поглед. И беше обезпокоително за мен. И беше като най-зловещото нещо, което някога съм виждал.“

Карпентър описва този поглед по-подробно чрез героя си Сам Лумис (Доналд Плезънс), който казва в първия филм: „Срещнах това 6-годишно дете с това празно, бледо, безчувствено лице. Най-черните очи. Очите на дявола. Прекарах осем години в опити да се свържа с него, а след това още седем в опити да го държа заключен, защото осъзнах, че това, което живее зад очите на момчето, е чисто и просто зло.“

Що се отнася до нечовешката сила на Майърс, Карпентър обяснява, че устойчивостта му е умишлена и напомня на Юл Бринър от „Уестуърлд“ – робот-убиец, невъзможен за унищожение.

„Помислих си, че би било добра идея да издигнем този герой на Майкъл Майърс до митичен статус“, казва продуцентът в документалния филм. „Направете го човек, да, но почти като сила... сила, която никога няма да спре. Това не може да се отрече.“

Карпентър заявява пред Deadline през 2014 г.: „Майкъл Майърс е отчасти човек, отчасти свръхестествена сила.“

По кой модел е направена маската на Майкъл Майърс?

Преди маската на Майкъл Майърс да се свърже с чудовището, известно като „формата“, тя е създадена да изобразява капитан Кърк от „Стар Трек“, игран от Уилям Шатнър.

Според Карпентър, художникът по продукцията Томи Лий Уолъс я намира в магазин за маски на булевард „Холивуд“. „Имаше два варианта – единият беше клоунска маска, която беше по-добра маска“, казва той пред Deadline през 2014 г.

В документалния филм от 2003 г. „Хелоуин: Разрез над останалите“ Уолъс разкрива, че маската на капитан Кърк „не прилича на никого“ въпреки брандирането си, което я прави идеална за предпочитанията на режисьорите – нещо „бледо“ и „безлично“. Карпентър тези характеристики открива във френския филм от 1960 г. „Очи без лице“.

„Това момиче имаше изгоряло лице, затова носеше тази маска за лице и беше наистина зловеща, защото беше безлична и неподвижна, с изключение на очите ѝ“, обяснява той.

В крайна сметка Уолъс увеличава отворите за очи на маската на Шатнър, премахва веждите, надига косата „така че да изглежда луда и странна“ и маха бакенбардите. След това я боядисва в бяло със спрей, превръщайки я в лицето на Майкъл Майърс.

Кой е вдъхновил образа на Лори Строуд?

Подобно на Майкъл Майърс, името на Лори Строуд вероятно идва от реален човек. Business Insider съобщава през 2021 г., че Карпентър кръщава героинята на бивша приятелка.

Произходът и личността на Строуд обаче най-вероятно са повлияни от Хил. „Бях детегледачка и знаех какво е да си... всички тези герои“, казва тя в документалния филм от 2003 г. „Хелоуин: Изключение от останалите“, добавяйки: „Наистина допринесох с диалога за момичетата.“

Подобно на Строуд, Хил също израства в малък град – измисленият Хадънфийлд, Илинойс, от „Хелоуин“ е моделиран по родния ѝ град Хадънфийлд, Ню Джърси. „Наистина имах представа какво е да си в малък град“, казва Хил в документалния филм.

Къде е истинската къща на Майкъл Майърс?

Карпентър обяснява, че домът на Майърс във филма е базиран на фолклора на малките градове. „Повечето малки градове имат някаква история за обитавана от духове къща от един или друг вид, поне така вярват тийнейджърите: Винаги има къща по улицата, в която някой е бил убит“, казва той в „A Cut Above the Rest“.

Екстериорът на дома, в който е живял Майърс, е реално място – макар и не в Средния Запад, а в Южна Пасадена, Калифорния. „Там е старата къща, пред която са децата, там се отдръпваме... Точно до булевард „Сънсет“ е“, потвърждава Карпентър в документалния филм към филма.

Можете ли да посетите къщата на Майкъл Майърс?

Домът в Южна Пасадена, където е заснет „Хелоуин“, все още съществува днес, макар и на нов адрес.

Според компанията за недвижими имоти Watson Realty Corp, базирана във Флорида и Джорджия, къщата е преместена от Меридиан Авеню 707 на Мишън Стрийт 1000 през 1987 г., за да се направи място за болница.

Въпреки че е спасена от събаряне, днес тя е превърната от частна резиденция в офис помещения и не допуска посетители вътре.

Близкият жив плет на Монтроуз Авеню в Южна Пасадена, където Майкъл се разкрива за първи път, остава популярна туристическа атракция, според NBC.

Какво се случи с момчето, което вдъхнови Майкъл Майърс?

Не е ясно каква е съдбата на пациента, срещнат от Карпентър в колежа, но измисленият Майкъл Майърс получава окончателен край в най-новото продължение „Halloween Ends“ от 2022 г., в което е убит от Строуд и внучката ѝ, преди тялото му да бъде хвърлено в индустриален шредер.

Както Карпентър обяснява в „A Cut Above“, героят никога не е бил замислен с толкова категоричен край.

„Този човек е човек, но не е, той е нещо повече от това“, казва той. „Не е точно свръхестествен, но може би е – кой знае как е станал такъв. Това прави оригиналния край по-изненадващ.“