Зеленски се извини с шеговит тон, че не е бил с костюм на срещата с Тръмп

У краинският президент Володимир Зеленски се извини днес с нотка на ирония на церемония в Киев за това, че не е бил „с костюм“. Това беше препратка към посещението му в Белия дом в края на февруари - по време на него той беше критикуван за облеклото си, предаде Франс прес.

Украинският лидер, който носи военно облекло от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., произнесе реч на церемонията за връчването на културната награда „Тарас Шевченко“.

„Съжалявам, но не съм с костюм“, каза Зеленски с лека усмивка, предизвиквайки смях и аплодисменти от публиката, според видеоклип, публикуван днес от украинското президентство.

Украинският лидер се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом в края на февруари по време на посещение, което се превърна в словесен сблъсък.

Веднага щом украинският президент пристигна, облечен в тъмен пуловер и панталон, Тръмп се пошегува: „Той изглежда много интелигентно днес“.

След като Зеленски се озова в Овалния кабинет, журналистът от консервативен телевизионен канал Брайън Глен попита пренебрежително Зеленски защо не е облечен в костюм и дали изобщо притежава такъв.

