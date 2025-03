Зеленски иска да оправи нещата с Тръмп

„Днес украинските и американските екипи започнаха работа по предстояща среща. Виждаме напредък“, каза украинският президент Володимир Зеленски в обръщение късно на 5 март, без да поясни кога и къде ще се проведе новата среща между него и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Последната среща между двамата в Белия дом завърши със скандал, като Тръмп обвини Зеленски в неуважение, след което спря военната помощ от САЩ за Украйна.

Украинският президент посочи днес също, че ще се присъедини към лидерите на ЕС за срещата на върха в Брюксел на 6 март, предаде АФП.

„Всички ние искаме сигурно бъдеще за нашия народ. Не временно прекратяване на огъня, а прекратяване на войната веднъж завинаги. С нашите координирани усилия и лидерството на САЩ това е напълно постижимо“, съобщи Зеленски в X след разговор с германския канцлер Олаф Шолц.

Украинският президент каза по-рано, че е „готов да седне на масата за преговори възможно най-скоро, за да доближи трайния мир“, и че иска да „оправи нещата“ с Тръмп.

A lot of international work today – I spoke with the Prime Ministers of the Netherlands @MinPres, Portugal @LMontenegropm, and Slovenia, as well as with the Chancellor of Germany @Bundeskanzler. Thank you for all the support.



We are preparing for the EU summit, which will take… pic.twitter.com/9ANiOnmOmK