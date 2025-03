Бивш съветник на Тръмп нарече Зеленски мошеник и палячо

В олодимир Зеленски е наречен „мошеник“ и „палячо“ от бивш високопоставен съветник на Доналд Тръмп.

Стив Банън също така заяви пред Али Фортескю от Sky, че смята, че президентът на САЩ трябва да се оттегли от планираното споразумение за минералите с Украйна.

В обширно интервю за политическия хъб бившият главен стратег заяви, че усилията на Тръмп да подобри отношенията си с Русия са „брилянтен“ ход.

Банън заяви, че Обединеното кралство и Европа трябва да се „събудят“ и да осъзнаят, че не трябва да се притесняват от нахлуването на Русия в останалата част на Европа, тъй като не разполагат с армия за това.

„Сближаването на Съединените щати с Русия разбива контрола на Китайската общностна партия... това е брилянтен удар“.

Той допълни, че ЕС „ще дойде заедно с него“ и настоя, че Тръмп „излиза от пътя си, за да бъде миротворец“.

