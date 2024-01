Зеленски с изненадваща визита в Литва

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна днес на посещение в Литва, а после ще направи визита в Естония и Латвия, предаде Ройтерс, като се позова на негова публикация в социалната мрежа Х.

"Естония, Латвия и Литва са наши верни приятели и принципни партньори. Днес пристигнах във Вилнюс, преди да се отправя към Талин и Рига", написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.



Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.



I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…