Изненадваща визита на Зеленски в Германия

У краинският президент Володимир Зеленски направи необявено посещение в Германия, съобщи неговият говорител, докато Киев се опитва да си осигури постоянна подкрепа от Запада.

Говорителят на Зеленски Сергей Никифоров заяви, че целта на пътуването е била "да посети военната база на САЩ във Висбаден, откъдето се координира помощта от партньорите".

Following my visit to Norway, I arrived at the U.S. Army Command in Europe, which is based in Wiesbaden, Germany.



I was once again convinced of the excellent quality of U.S. military aid to Ukraine. We critically need it for the victory!



We expect that the U.S. Congress will… pic.twitter.com/LEkpAEJDC2