Зеленски пристигна във Великобритания за срещи с крал Чарлз III и британския премиер

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Володимир Зеленски пристигна на посещение във Великобритания, където ще се срещне с крал Чарлз III и премиера Анди Бърнам за разговори по въпросите на сигурността.

Украинският президент заяви, че се подготвят решения за укрепване на страната, и благодари на Великобритания за подкрепата.

Лондон обяви, че ще ускори доставките на произведени във Великобритания леки многоцелеви ракети LMM, доказали ефективността си срещу реактивни дронове.

Why Trump is going for Zelenskyy’s jugular https://t.co/TTdZRH6zFt — Scott Burchill (@IRanalyst) October 14, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес на посещение във Великобритания, съобщи държавният глава на Украйна във Фейсбук, предаде Укринформ.

„Вече съм във Великобритания заедно с екипа си. Днес е насрочена аудиенция при Негово Величество крал Чарлз Трети. Предстои също така важна среща с премиера Анди Бърнам. Ще обсъдим широк спектър от въпроси, свързани със сигурността. Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на премиера и на цяла Великобритания за подкрепата!“, написа Зеленски.

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По-рано Серхий Никифоров, говорителят на украинския президент, потвърди, че държавният глава е отпътувал за Великобритания със самолет от полския град Жешув. Това се случи за първи път от юни, когато полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от ордена „Бял орел“ заради наименуването на подразделение от Въоръжените сили на Украйна на „героите на УПА“.

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Предишната визита на Зеленски във Великобритания се състоя на 27 юли, припомня Укринформ.

Агенцията отбелязва, че британското правителство е съобщило днес, че ще ускори доставките за Украйна на леки многоцелеви ракети британско производство (LMM), които са доказали висока ефективност срещу реактивни дронове.