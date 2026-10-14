Свят

Зеленски пристигна във Великобритания за срещи с крал Чарлз III и британския премиер

Първият транш от военната помощ е планиран за експресна доставка на фона на засиления натиск от Вашингтон

Обновена преди 1 час / 14 октомври 2026, 15:57
ООН осъди атаките срещу кораби в Черно море, предупреди за риск за световните пазари

ООН осъди атаките срещу кораби в Черно море, предупреди за риск за световните пазари
„Нашата нова и красива Гренландия“: Тръмп с амбиции за петрол, минерали и военни бази

„Нашата нова и красива Гренландия“: Тръмп с амбиции за петрол, минерали и военни бази
Тръмп поиска и получи оставката на посланика на САЩ в Гърция

Тръмп поиска и получи оставката на посланика на САЩ в Гърция
Министърът на отбраната: България няма да задейства член 4 на НАТО

Министърът на отбраната: България няма да задейства член 4 на НАТО
Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража

Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража
Azov Concord, първият чужд кораб, напуснал окупирания Мариупол, се включи в спасителна операция край България

Azov Concord, първият чужд кораб, напуснал окупирания Мариупол, се включи в спасителна операция край България
ЕС и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове в Черно море

ЕС и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове в Черно море
Украйна призова за ответни мерки срещу Русия след атаките по кораби край България

Украйна призова за ответни мерки срещу Русия след атаките по кораби край България

 

  • Володимир Зеленски пристигна на посещение във Великобритания, където ще се срещне с крал Чарлз III и премиера Анди Бърнам за разговори по въпросите на сигурността.
  • Украинският президент заяви, че се подготвят решения за укрепване на страната, и благодари на Великобритания за подкрепата.
  • Лондон обяви, че ще ускори доставките на произведени във Великобритания леки многоцелеви ракети LMM, доказали ефективността си срещу реактивни дронове.

 

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес на посещение във Великобритания, съобщи държавният глава на Украйна във Фейсбук, предаде Укринформ.

„Вече съм във Великобритания заедно с екипа си. Днес е насрочена аудиенция при Негово Величество крал Чарлз Трети. Предстои също така важна среща с премиера Анди Бърнам. Ще обсъдим широк спектър от въпроси, свързани със сигурността. Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на премиера и на цяла Великобритания за подкрепата!“, написа Зеленски.

"С вас сме докрай": Сунак пристигна в Киев с обещание за нова военна помощ

По-рано Серхий Никифоров, говорителят на украинския президент, потвърди, че държавният глава е отпътувал за Великобритания със самолет от полския град Жешув. Това се случи за първи път от юни, когато полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от ордена „Бял орел“ заради наименуването на подразделение от Въоръжените сили на Украйна на „героите на УПА“.

Анди Бърнам и Володимир Зеленски с нов разговор за натиска върху Русия

Предишната визита на Зеленски във Великобритания се състоя на 27 юли, припомня Укринформ.

Агенцията отбелязва, че британското правителство е съобщило днес, че ще ускори доставките за Украйна на леки многоцелеви ракети британско производство (LMM), които са доказали висока ефективност срещу реактивни дронове.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Володимир Зеленски Великобритания Украйна Военна помощ Русия Санкции Ракети земя-въздух Подкрепа за Украйна Риши Сунак Среща в Лондон
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

РСМ поиска екстрадиция на Ива Михайлова, но България отказва

РСМ поиска екстрадиция на Ива Михайлова, но България отказва

Силвестър Сталоун: Сватбата на дъщеря ми е толкова скъпа, че няма да се пенсионирам

Силвестър Сталоун: Сватбата на дъщеря ми е толкова скъпа, че няма да се пенсионирам

Украйна с контранастъпление, освободи 277 кв. км.

Украйна с контранастъпление, освободи 277 кв. км.

„Американски COVID-19“ завладява Европа: Кой е симптомът, който го издава и има ли ваксини в България?

„Американски COVID-19“ завладява Европа: Кой е симптомът, който го издава и има ли ваксини в България?

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Един ще си тръгне с нов „китаец“ от Asia Motor Show

Един ще си тръгне с нов „китаец“ от Asia Motor Show

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 10 часа
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 10 часа
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 9 часа
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След близо 40 години пауза: Формула 1 се завръща в Африка

След близо 40 години пауза: Формула 1 се завръща в Африка

Любопитно Преди 21 минути

След близо 40-годишно отсъствие Формула 1 се завръща на африканския континент с 10-годишен договор за провеждане на Гран при в Руанда, сбъдвайки дългогодишна мечта на седемкратния шампион Люис Хамилтън

Протести, сблъсъци и десетки ранени в Албания

Протести, сблъсъци и десетки ранени в Албания

Свят Преди 1 час

Протестиращи студенти замеряха вчера сградата на Министерството на образованието

Валентин Кънев: Данъкът върху свръхпечалбите може да ограничи инвестициите в нефт и газ у нас

Валентин Кънев: Данъкът върху свръхпечалбите може да ограничи инвестициите в нефт и газ у нас

България Преди 1 час

Проучването е изключително рисков бизнес, а местните компании са малки и работят с ограничени количества

Десетки песни, генерирани от изкуствен интелект, заляха норвежкия конкурс за „Евровизия“

Десетки песни, генерирани от изкуствен интелект, заляха норвежкия конкурс за „Евровизия“

Любопитно Преди 1 час

Десетки от изпратените 1500 песни за норвежкия подбор за „Евровизия“ са били изцяло генерирани от изкуствен интелект, съобщиха организаторите от NRK, напомняйки, че подобни композиции са строго забранени от правилата

Виждали ли сте я? Издирват изчезнало 17-годишно момиче в Сливен (СНИМКА)

Виждали ли сте я? Издирват изчезнало 17-годишно момиче в Сливен (СНИМКА)

България Преди 1 час

МВР призовава гражданите, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал

<p>Кралица Камила опита да върне Мечо Пух у дома, но Америка каза &bdquo;не&ldquo;</p>

Мечо Пух става на 100 години, а Великобритания иска мечето си обратно

Любопитно Преди 1 час

Оригиналното мече и приятелите му се намират в Нюйоркската обществена библиотека против волята на някои британски почитатели, които смятат, че е време да се завърнат у дома

Тежки обвинения от Столична община към АПИ за бездействие

Тежки обвинения от Столична община към АПИ за бездействие

България Преди 2 часа

Мост създава риск за безопасността на преминаващите автомобил

Жена и 14-годишният ѝ син са обвинени за убийство в Димитровград

Жена и 14-годишният ѝ син са обвинени за убийство в Димитровград

България Преди 2 часа

На момчето е повдигнато обвинение, че е нанесло прободна рана в сърдечната област на мъжа

ГДБОП с акция в Костинброд заради злоупотреби с обществени поръчки, открити са пари и луксозни имоти

ГДБОП с акция в Костинброд заради злоупотреби с обществени поръчки, открити са пари и луксозни имоти

България Преди 2 часа

Шест години затвор за мъж, предложил 400 лева подкуп на полицай

Шест години затвор за мъж, предложил 400 лева подкуп на полицай

България Преди 3 часа

Той искал да избегне проверка на пътя, въпреки че никога не е имал шофьорска книжка. Съдът му наложи и глоба от 7000 евро

Храна за ума: 5 суперхрани за памет и концентрация

Храна за ума: 5 суперхрани за памет и концентрация

Любопитно Преди 3 часа

Вашият мозък влияе върху апетита ви, начина, по който реагирате на храната, и това дали се чувствате сити. Тази връзка обаче работи и в обратната посока: това, което ядете, може пряко да повлияе върху начина, по който функционира мозъкът ви

Доналд Тръмп

Тигри, лъвове и политически врагове: Тръмп заля Truth Social с AI видеа

Свят Преди 3 часа

Американският президент сподели в Truth Social клип, в който прогонва тигър и се прегръща с него, часове след като публикува кадри от фаталната атака

„Хубава жена“ срещу „Не се продава“: Скандал между Кели Кларксън и бутик в Ню Йорк

„Хубава жена“ срещу „Не се продава“: Скандал между Кели Кларксън и бутик в Ню Йорк

Любопитно Преди 3 часа

Певицата обвини служител в високомерие, но магазинът твърди, че всичко е неразбирателство около експонат за 15 000 долара

<p>Франция&nbsp;поиска мораториум на ударите в Черно море</p>

Франция осъди атаките срещу кораби край България и Румъния, поиска мораториум на ударите в Черно море

Свят Преди 3 часа

Париж определи нападенията като нарушение на международното право

Бизнесът пише учебното съдържание: Какво учи България от швейцарското дуално обучение

Бизнесът пише учебното съдържание: Какво учи България от швейцарското дуално обучение

България Преди 3 часа

Екшън в София: 21-годишен открадна мотор и избяга от полицията след гонка

Екшън в София: 21-годишен открадна мотор и избяга от полицията след гонка

България Преди 3 часа

С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа

Всичко от днес

От мрежата

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Октомврийски слани в следващите дни

sinoptik.bg
1

Сняг покри високите планини

sinoptik.bg

Кафявите ботуши: Есенната инвестиция, която звездите обожават и как да ги носим

Edna.bg

Племенникът на Доли Партън отрича, че иска да унищожи наследството ѝ

Edna.bg

Екстрадираха Стоян Колев от Испания, инфлуенсърът пристигна в България (ВИДЕО)

Nova.bg

България е получила искането на Северна Македония за арест и екстрадиция на Ива Михайлова

Nova.bg