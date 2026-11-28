Слънчева светлина пробива облаците над Стенли на Фолклeндските острови, известни още като Малвинските острови. 14 март 2026.

Международният трибунал по морско право отхвърли с 18 срещу 3 гласа искането на Аржентина за спиране на петролните сондажи край Фолклендските острови.

Великобритания приветства решението и потвърди претенциите си за суверенитет над островите и прилежащите морски зони.

Аржентинският президент Хавиер Милей заплаши със санкции компаниите, участващи в добива на петрол в района.

Argentina's bid to block oil drilling off the Falkland Islands rejected by international tribunal https://t.co/UoCu7cKZ0p — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 28, 2026

Аржентина заплаши Великобритания със съд

Аржентинското искане за временно спиране на сондажите за петрол край контролираните от Великобритания Фолклендски острови днес беше отхвърлено от Международния трибунал по морско право, който се произнася по спорове, свързани с морското право, предаде Асошиейтед прес.

На специално заседание в германския град Хамбург Международният трибунал по морско право отхвърли с 18 гласа „против“ срещу три „за“ искането на Аржентина за спиране на сондажните дейности по офшорния петролен проект „Сий Лайън“ (Sea Lion) във водите около Фолклендските острови, разположени на около 480 километра източно от югоизточното крайбрежие на Аржентина.

Нов спор за Фолклендските острови

Спорът около планираните сондажи възроди спомените за войната, която двете държави преди 44 години водиха за контрола над островите, които Аржентина нарича Малвински острови и които от 1833 г. са британска отвъдморска територия.

В съвместно изявление британският външен министър Ед Милибанд и главният прокурор на Англия и Уелс Ели Рийвс приветстваха решението и призоваха Аржентина да зачита правото на жителите на Фолклендските острови, които наброяват около 3500 души, „сами да определят своето бъдеще“, както и да прекрати по-широкия икономически натиск.

„Този резултат потвърждава стабилността на правната защита и стратегията на Обединеното кралство“, се казва в тяхното изявление.

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„Обединеното кралство не се съмнява в своя суверенитет над Фолклендските острови, в суверенитета и суверенните си права върху прилежащите морски зони, както и в правото на самоопределение на жителите на островите“, се добавя в него.

Аржентинският президент Хавиер Милей обеща да наложи санкции на компаниите, участващи в добива на петрол около островите, и заяви, че съвместната британско-израелска операция представлява „непосредствена и реална заплаха“ за претенциите на страната му към островите.