Обрат след анонса на Тръмп: Макрон и Зеленски скептични за „енергийното примирие“

Макрон заяви, че не вижда Русия да спазва обявеното енергийно примирие с Украйна.

Зеленски очаква подробности по договореността, обявена от Тръмп.

Макрон настоя за реално прекратяване на ударите и обяви разговор с Тръмп.

🔴"Il ne peut y avoir de réouverture sur des sujets énergétiques que s'il y a une vrai trêve des deux côtés. Je n'ai pas constaté ces 48 dernières heures de trêve énergétique du côté russe", assure Emmanuel Macron après la trêve énergétique annoncée par Donald Trump entre Kiev et Moscou. #canal16 — franceinfo (@franceinfo) October 12, 2026

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че през последните 48 часа не е забелязал никакви признаци Русия да спазва каквато и да е договореност за прекратяване на огъня по енергийната инфраструктура на Украйна, цитиран от Ройтерс.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп изненадващо обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, което по думите му „влиза в сила незабавно“.

Доналд Тръмп обяви незабавно „енергийно примирие“ между Русия и Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че все още очаква да се запознае с подробностите по сделката.

„Можем да подновим обсъжданията за ситуацията с енергийната инфраструктура само ако има реално прекратяване на огъня, което се спазва и от двете страни“, заяви Макрон пред журналисти на автомобилно изложение в Париж.

Зеленски подкрепи енергийното примирие, но настоя Русия също да го спазва

„През последните 48 часа не съм забелязал Русия да спазва каквото и да е енергийно примирие“, добави Макрон.

„Не виждам никакви фактически основания да променяме позицията си. Русия продължава да нанася удари както по цивилни обекти, така и по инфраструктура в Украйна. Затова да на търсенето на прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, но не на отстъпването пред руската заплаха“, добави френският президент, цитиран от Франс прес. Той отбеляза, че по-късно днес ще разговаря с американския си колега.