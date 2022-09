Зеленски поздрави на италиански Мелони за изборната победа

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави лидерката на партия "Италиански братя" Джорджа Мелони за успеха ѝ на изборите в Италия, съобщава италианската медия Ти Джи Ком 24, цитирана от БТА.

"Поздравления за Джорджа Мелони и за нейната партия за победата

ѝ на италианските избори. Ценим постоянната подкрепа на Италия за Украйна в борбата срещу руската агресия.

Разчитаме на едно ползотворно сътрудничество с новото италианско правителство", написа Зеленски на италиански в Туитър.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦