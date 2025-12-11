Иво Сиромахов: В какво се превърна, Слави?

С ценаристът и писател Иво Сиромахов, който беше част от екипа на Слави Трифонов в „Шоуто на Слави“ се обърна към бившия си шеф в социалната мрежа „Фейсбук“ с думите „В какво се превърна, Слави?“.

В емоционалния си пост, Сиромахов пита Трифонов защо е излъгал хората, които са му гласували доверие, след като се е кълнял, че никога няма да се прегърне в Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Ето и цялото му изказване:

„Слави,

виждаш ли какво става в държавата?

Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?

В какво се превърна, Слави?

Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?

Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?

Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?

Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?

Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?

Иди си с мир, Слави.

Утре вече ще е късно“.