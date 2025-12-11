България

Внимание, шофьори! Промени в движението в София

Във връзка със строителството на метрото ще има промени в организацията на движението в столицата

11 декември 2025, 08:53
Източник: Боби Тошев/БГНЕС

В ъв връзка със строителството на метрото ще има промени в организацията на движението в столицата. От 11.12.2025 г. до 09.01.2026 г. (включително)  се забранява влизането на пътни превозни средства както следва:

  • по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Витиня“ и ул. „Бесарабия“, като движението ще се  извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък;
  • по южното пътно платно на ул. „Резбарска“ между ул. „Милен Цветков“ и бул. „Владимир Вазов“.

От 11.12.2025 г. до 09.01.2026 г. автобусите от линия № 100  и линия № 78 и тролейбусите от линии 1 и 3 ще се движат  по променен маршрут. 

Автобусите от линия 100 в посока „Пътностроителна техника“ ще се движат по маршрута до кръстовището с  бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Витиня“, наляво по източното пътно платно на ул. „Витиня“ до крайна/начална спирка с код 6333 „Пътностроителна техникавременна“, наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня“ и по маршрута в посока кв. „Бенковски“.

За автобусна линия № 100 ще  се разкрият временни спирки както следва:

  • с код 6332 „Витиня-временна“ на ул. „Витиня“, на 50.00 метра след левия завой от бул. „Владимир Вазов“;
  • с код 6333 „Пътностроителна техника – временна“ крайна и начална на 30.00 метра след левия завой от източното към западното платно на ул. „Витиня“.

За автобусна линия № 100 се закриват спирки:

  • с код 2540 „Ул. Бесарабия“;
  • с код 2483 „Пътностроителна техника“;
  • с код 1753 „Ул. Витиня“; спирката ще се обслужва от автобусна линия № 78 и от тролейбусни линии №№ 1 и 3.

Автобусите от линия № 78 и тролейбусите от линии № 1 и 3 ще се движат в северното пътно платно на бул. Владимир Вазов в участъка от ул. „Витиня“ до ул. „Бесарабия“ в посока ж.к. „Левски Г“.  

Спирка с код 1753 „Ул. Витиня“, за автобусна линия № 78 и за тролейбусни линии  1 и 3 се измества с 15.00 метра назад от съществуващото си местоположение.

