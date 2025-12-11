„Най-твърдото легло, което някога е усещал“: Никола Саркози публикува книгата си „Дневникът на един затворник“

К нигата на Никола Саркози "Дневникът на един затворник" бе публикувана, предаде ДПА.

Мемоарите описват престоя на 70-годишния бивш президент на Франция като затворник номер 320535 в килия 11 на затвора "Санте" в Париж, където той прекара близо три седмици, след като бе осъден на пет години лишаване от свобода по обвинения в незаконно финансиране на кандидатпрезидентската кампания му през 2007 г. от покойния либийски лидер Муамар Кадафи.

Саркози в килия от 9 кв. метра с душ, тоалетна и телевизор

След това, което описва като "изтощително пребиваване", Саркози бе освободен условно миналия месец, докато очаква под съдебен надзор делото да бъде разгледано на апелативна инстанция.

В книгата, която се състои от 200 страници, той изразява възмущението си от това, че е попаднал зад решетките, и твърдото си убеждение, че е невинен.

В нея се разкриват и някои подробности за килията в специално охранявана зона на затвора, в която Саркози излежаваше своята присъда: "Дванадесет квадратни метра. Легло, здраво закрепено към стената с подсилени панели. Малко бюро от светло дърво, душ, хладилник, котлон и телевизор".

А леглото - „най-твърдото легло, което някога е усещал“.

Първи думи на Саркози след „изтощителни“ 3 седмици в затвора

Саркози не е очаквал престоят му в затвора да бъде приятен. "Моите бъдещи съседи са ислямистки терористи, изнасилвачи, убийци или наркодилъри. Очарователна перспектива", написал той преди да влезе в затвора.

Саркози казва, че шумовете от останалите затворници, някои от които, според него, "не изглеждаха да са в оптимално психическо състояние", не са му давали да спи през нощта.

Посещението на неговата съпруга Карла Бруни му дало "лъч надежда", както и гледането на футболния мач между Пари Сен Жермен (ПСЖ) и Байер Леверкузен.

Саркози посвещава много страници на т. нар. либийска афера и съдебния процес срещу него, като заявява, че съдебната система е прекарала години в упорито доказване на обвинението, че незаконни финансови средства са постъпили в президентската му кампания през 2007 г., без да има солидни доказателства.