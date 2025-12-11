Радостин Василев: В България може да се стигне до гражданска война

А ко е останал малко здрав разум, още преди гласуването на вота на недоверие към кабинета, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН) трябва да декларират, че ще го напуснат, заяви пред журналисти в парламента председателят на „Морал, единство чест“ (МЕЧ) Радостин Василев.

Ако в настоящото управление е останал малко здрав разум, още преди гласуването на вота на недоверие Слави Трифонов или хората от БСП трябва да декларират, че ще напуснат управлението и ще гласуват за падането на това правителство, защото вчера на площадите в много български градове, и най-вече в София, се чу недвусмислен глас за оставка. Толкова силен глас, с толкова категорично желание, трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик - и от Борисов, и от Пеевски, коментира Василев.

Според него това вече е непреодолима сила, която средносрочно и дългосрочно гарантира на България, че моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава и няма да бъде повторен. Толкова голям брой млади хора, с толкова категорична принципна позиция срещу един вид управление, срещу начина на разпределяне на държавния ресурс, срещу задкулисието - България не е виждала. Не трябва да делим протестиращите на млади и стари, но тази енергия, която видяхме в България, означава само едно - оттук нататък управление в такава конфигурация ще е мъчение, заяви Василев.

Ако Пеевски продължава със своята безгранична наглост, и Борисов - също, в България може да се стигне до гражданска война. Пеевски не трябва да спекулира с етническата карта, защото виждаме, че и тези компактни общности, които той счита за свои, не го искат, каза още депутатът.

На площада обаче бяха граждани, а не „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) и от МЕЧ трябва да заявим, че никой няма право да приватизира този протест, да го нарича свой, защото това не се харесва на протестиращите, каза Василев. По думите му именно заради това от МЕЧ са стояли отстрани като граждани и са подкрепяли, без да търсят изява.

Ако правителството бъде свалено, целта е да се формира мнозинство, да се включат в парламента такива партии, които ясно и категорично да оставят Борисов и Пеевски извън властта, да може да се промени Висшият съдебен съвет, да се измени формата на управление на държавата от корупционна към демократична и да се потърси отговорност, обясни Василев.

Най-вероятно ще преминем през серия от избори, след като това правителство подаде оставка, но това трябва да бъде изживяно. В противен случай отиваме към серия от протести - по-големи от предишните, по-страшни и по-кървави, заяви Радостин Василев.

Вчера на протеста излъчваха клипове на Слави Трифонов. Човек, който унищожи енергията на протеста (от 2020 г. - бел.ав.), предаде огромна част от обществото, каза Радостин Василев и добави, че той е бил първият човек, който го разкри, за което се чувства горд. Чакам днес Тошко Йорданов (от ИТН - бел. ав.), когато дойде, да му пусна клипове какво крещеше площадът срещу тях. Сложен въпрос е дали Слави Трифонов контролира ИТН. Съмнително е дали той в момента се намира в България и дали въобще това е той - човекът, който говори от диванчето, каза още Радостин Василев.

Важно е обаче да се каже, че и ПП–ДБ бяха в сглобка с тези хора. Трябва да бъдат хора, които са си взели поука от това, което са направили. Втори път българите няма да им простят залитане по Борисов и Пеевски, коментира Василев.

С това мнозинство в парламента не можем да премахнем отново хартиената бюлетина, каза още Василев. От МЕЧ са изцяло за машинно гласуване, отиване към електронно гласуване с блокчейн система, за да могат всички в чужбина с телефоните си да гласуват, абсолютно премахване на хартията и радикална промяна на изборния кодекс, обясни депутатът.