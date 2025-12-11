Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Р усия обяви днес, че през изминалата нощ Украйна е извършила масирана въздушна атака срещу нейната територия, като са свалени най-малко 287 дрона над редица руски области, включително и над столицата Москва, предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че най-малко 40 безпилотни летателни апарата са били ликвидирани над Московска област, която - заедно със самата столица - е с население над 22 милиона души.

#WorldNews: #Russia's defense ministry said on Thursday that it shot down 287 #Ukrainian drones overnight, one of the largest single-night totals in nearly four years of conflict.https://t.co/7wcuvzVJBa — LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) December 11, 2025

Размерът на щетите ще се оценява тепърва, но полетите до всички главни московски летища са били отклонявани, пояснява Ройтерс.

Украински морски дронове поразиха вчера танкер, използван за търговия с руски петрол, докато плаваше в изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море към руското пристанище Новоросийск, припомня световната агенция.