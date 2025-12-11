Свят

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Министерството на отбраната на Русия обяви, че най-малко 40 безпилотни летателни апарата са били ликвидирани над Московска област

11 декември 2025, 10:01
Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва
Източник: БТА/АР

Р усия обяви днес, че през изминалата нощ Украйна е извършила масирана въздушна атака срещу нейната територия, като са свалени най-малко 287 дрона над редица руски области, включително и над столицата Москва, предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че най-малко 40 безпилотни летателни апарата са били ликвидирани над Московска област, която - заедно със самата столица - е с население над 22 милиона души.

Размерът на щетите ще се оценява тепърва, но полетите до всички главни московски летища са били отклонявани, пояснява Ройтерс.

Украински морски дронове поразиха вчера танкер, използван за търговия с руски петрол, докато плаваше в изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море към руското пристанище Новоросийск, припомня световната агенция.

Източник: Иво Тасев/БТА    
Русия Украйна Дронове Въздушна атака Москва Московска област Танкер Черно море Новоросийск
