Mazda 6e e като ускорен курс за преход от Android на iOS (ВИДЕО РЕВЮ)

Mazda 6e е дизайнерско бижу. Подобна констатация до днес бих си позволил само за нещо, дошло от Апенините. И никога не бих си представил, че ще го използвам за автомобил от Страната на изгряващото слънце. Но за всяко нещо си има първи път.

Японците ни предлагат автомобил, за който аз, без грам съмнение и притеснение ще заявя, че това е най-красивият седан, който съм виждал през последното десетилетие. Това е така, защото вероятно грешно го характеризирам като седан. Този силует не прилича на седан, това е купе силует с линия на покрива, завършваща зад задната гума. Така още повече визуално се издължава автомобилът, който и без това е почти 5 метра дълъг.

Малко са въобще седаните на пазара, а електрическите – още по-малко. Ако трябва да търся аналози като размери, то би следвало да гледам към електрическата „петица“ на BMW или EQE на Mercedes. Но ценово ситуацията е несъпоставима. Затова по-точните конкуренти, макар и по-малки като размери, са Tesla Model 3 и Mercedes CLA. Първата не се предлага у нас, затова CLA изглежда точният вариант за сравнение, ако въобще трябва да търсим такъв. Но предвид много атрактивните цени на „шестицата“, такова сравнение трябва да се направи.

Източник: CarMarket.bg

В никой случай не бих пренебрегнал с лека ръка оформлението на предната част с тези дълги фарове, хрома и осветената решетка. Но силуетът е този, който наистина прави разликата. Който ме кара да определям тази кола като красива. Имаме 19-ки, стандартни за модела, като се предлагат четири дизайна, три от които опционални, на цена малко над 900 лв. В списъка с опции фигурира и електрически теглич, но това не е добър вариант за електромобил. Освен това излиза цели 3600 лв. Моделът се предлага в 8 цвята, като само белия влиза в цената, докато другите седем изпълнения идват на 1500 лв.

Източник: CarMarket.bg

Както вече казах, дължината е почти 5 метра. За да съм точен – 4,92 м. Височината е под 1,5 метра и, комбинирана с линията на покрива, по-скоро би следвало да говорим за купе-силует. Имаме също така черни гланцирани детайли, а хромираната лайсна допълнително акцентира силуета. Казах хром, а той вече е забранен за ползване в Европа. Но в Китай не е. Защо казвам това? Защото връзката на този автомобил с Китай е много сериозна.

Една част от тази връзка се крие под пода на 6е, където е монтирана батерия, тежаща цели 480 кг, заради която и теглото на автомобила е 1962 кг.

Източник: CarMarket.bg

Отзад виждаме нещо нетипично за Mazda – двата светлинни блока са свързани от светеща ивица през цялата широчина на колата, като под нея по средата е изписано името на марката.

Атракцията тук обаче е подвижния спойлер, който добавя щипка пикантна подправка към цялостния облик, но не й притискаща сила. На 6е не й трябва такава, освен това максималната скорост на този автомобил е само 175 км/ч. Активира се при 90 км/ч или чрез бутона в интериора.

Казвайки това, трябва да продължа с техническата част. Mazda 6e ускорява до 100 км/ч за 7,6 или 7,8 секунди, защото се предлага с две батерии. Въпросните 480 кг тегло е за голямата NMC батерия с капацитет 80 kWh, с която е оборудван тестовият модел, докато малката LFP батерия е с капацитет 69 kWh.

Източник: CarMarket.bg

LFP батерията се зарежда от 10 до 80% за 24 минути, което е доста добър параметър. Максималната мощност на зареждане е 165 kW. Случаят с NMC батерия обаче е друг. Тя се зарежда от 10 до 80% за цели 48 минути, а максималната скорост на зареждане е едва 90 kW. Това звучи прекалено бавно на фона на конкурентите и новата вълна електромобили, които излизат на пазара. И макар ценовата разлика да не е толкова голяма, не съм сигурен, че NMC батерията е правилният избор.

Mazda 6e е технологично обвързана с китайския партньор Changan, по-специално с подбранда Deepal, с който са споделени технологиите. И тук би следвало Mazda 6e да изпъква, предвид това, че китайците са много напред в електрическата надпревара, но специално в частта мощност на зареждане това не изглежда да е така, поне не за голямата батерия.

По дългия преден капак има frunk с 70 л. Това значи, че моторът е монтиран отзад и така електрическата „шестица“ е на задно задвижване. При LFP батерията електромоторът е с мощност 258 к.с., докато при NMC батерията мощността е 245 к.с. И в двата случая въртящият момент е 320 Нм.

Най-важният параметър обаче е пробегът. Малката LFP батерия с капацитет 69 kWh осигурява до 479 км по WLTP, докато NMC батерия с 80 kWh – до 552 км.

Източник: CarMarket.bg

Ако за екстериора изрекох доста суперлативи, то интериорът е още по-впечатляващ. Обстановката е дзен, но най-впечатлен съм от материалите и качеството на изработка. Казвам това, защото колата е произведена в Китай, но възприятието за качество и самото качество е на нивото на най-добрите в Германия. Да не говоря, че тапицерията от естествена кожа и велур, нещо, което срещаме все по-рядко в европейски автомобили.

Монолитни предни седалки с капитонирана кожа и сатенени хромирани акценти, предлагат усещане, което не очакваш. Пред водача има 10-инчово приборно табло, а по средата на супер изчистеното арматурно табло е позициониран 14-инчов екран. Типично оформление на електромобил, при това с родина Китай. Но това не е случайно, купувачите на електрически коли харесват подобна конфигурация, харесват дисплеите и технологиите като цяло.

Източник: CarMarket.bg

Това, което ме притеснява във връзка с този дисплей е фактът, че абсолютно всичко се управлява от него, дори чистачките и фаровете се настройват от него. Все пак на върха на лоста за мигачите има бутон за еднократно активиране, който, ако се натисне по-силно, включва пръскачките на челното стъкло.

Тук това се сблъсква с основната философия на Mazda, при която имаме малък екран, но основните функции са поверени на физически бутони, дори на кръгъл регулатор. Затова, когато се заровиш в екрана, човек има чувството, че от Android Auto трябва да мине ускорен курс за боравене с iOS.

Източник: CarMarket.bg

Друг елемент в интериора е огромният панорамен покрив. Не мога да пропусна и големия 50-инчов проекционен дисплей на предното стъкло, който проектира нужната информация директно пред погледа на водача. Мястото в областта на краката отзад е щедро, но пък в областта на главата скосената линия на покрива взима своя дан. Това важи и за видимостта през огледалото за обратно виждане.

След като в първия момент сблъсъкът с този бърз курс по iOS (образно казано) ме стресна, запознанството с всички менюта и подменюта започна да ми допада все повече. И, както и очаквах, показах колата на моя монтажист, за който технологиите са основна част от живота. Реакцията я очаквах: той остана пленен от автомобила. Кожата и велурът дори не му направиха такова впечатление, колкото на мен. За мен важно е, че има шорткът за изключване на предупрежденията за превишаване на скоростта и напускане лентата на движение.

Mazda 6e Източник: CarMarket.bg

На пътя Mazda 6e идва леко по-твърда от очакваното. Няма го рязкото ускорение, което феновете на Tesla грешно наложиха като стандартно очакване, без да виждам в това логика. Инженерите на Mazda също не са намерили такава, затова са положили големи усилия да копират ускорението на конвенционален автомобил. Става въпрос за умишлено търсен ефект от избягване на характерното за EV рязко ускорение, за да не прилошава на пътниците отзад.

В крайна сметка това е един голям луксозен автомобил, предназначен за превоз на семейството в пълен комфорт.

Има три режима на шофиране. Избягвам Sport, държа на Individual с твърда настройка на волана. Самият той е много удобен, седалките са супер, светлият интериор създава много приятно усещане. Трябва да свикнеш с цялата идея да търсиш всичко на екрана, но поне многото шорткъти вършат работа. За обезшуменост на интериора няма да говоря, това се подразбира, когато говорим за електромобил.

Източник: CarMarket.bg

В същия разговор, стане ли въпрос за цени, очакванията са за сериозни суми и все още голямата разлика с конвенционалните конкуренти. Но не и в този случай, не и по адрес на Mazda 6e. Очаквах, че с тази визия, оборудване и дължина от 5 метра, цената щеше да е нещо от сорта на над 110 000 лв. стартова. Но базовото изпълнение на „шестицата“ с LFP батерията започва от 87 000 лв., докато Takumi Plus идва на 90 880 лв. Стартовата цена на модела с голямата батерия е малко над 90 000, докато Takumi Plus е 94 000. И това въпреки облагането с 21% мито при влизане на автомобила в ЕС. Преимуществата на китайското производство в това отношение просто не могат да бъдат конкурирани.

И тук вносителят излиза с неустоимо предложение, както сме свикнали да чуваме и виждаме различни реклами: 6000 лв. еко бонус за клиентите, закупили този автомобил преди изтичане на календарната 2025 година. Честита Коледа на тях. Трябва да се отбележи и фактът, че Mazda 6e идва с 6 години заводска гаранция или 150 000 км пробег, докато гаранцията на батерията е 8 години.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Mazda 6e 80 kWh

Размери

Дължина, мм: 4921

Широчина, мм: 2156

Височина, мм: 1491

Междуосие, мм: 2895

Собствено тегло, кг: 1961

Задвижване

Електромотор: един отзад

Макс. мощност, к.с.: 245

Макс. въртящ момент, Нм: 320

Батерия

Тип: NMC

Капацитет, kWh: 80

Зареждане, kW: 90

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 175

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 7,8

Консумация на енергия, kWh: 16,5

Пробег, км: of 552

Базова цена на модификацията, лв. с ДДС: 90 180

