Бившият президент на Боливия Луис Арсе задържан по разследване за пристояване и корупция

Б ившият президент на Боливия Луис Арсе, който напусна поста си миналия месец, беше задържан от полицията в сряда и вероятно ще бъде изправен пред съд като част от разследване за предполагаемо присвояване. Това потвърди главният прокурор на страната Роджър Мариака на пресконференция, предаде Reuters.

Мариака уточни, че Арсе ще премине през редовен съдебен процес, тъй като заподозрените действия за присвояване, заради които е арестуван, са били извършени по време на мандата му като министър на икономиката, а не в периода, когато е заемал президентския пост.

„Ще изправим това лице, което в момента е в ареста, пред съдебен орган и ще му бъде повдигнато обвинение на по-късна дата“, заяви главният прокурор. „След това съдия ще реши дали ще му бъде позволено да се защитава, докато все още е на свобода“, добави той.

По-рано Министерството на правителството на Боливия също потвърди ареста на Арсе във връзка с разследване за корупция.

Разследването е насочено към предполагаеми нередовни плащания от фонд, предназначен за финансиране на проекти за коренното население по време на периода, в който Арсе е бил министър на икономиката в правителството на бившия президент Ево Моралес. Местни медии, позовавайки се на разследващи, съобщиха, че доказателствата по делото свързват Арсе с присвояване на публични средства. Ако бъдат спазени стандартните полицейски процедури, се очаква той да остане в ареста през нощта и в четвъртък да бъде изправен пред съдия по мерките за неотклонение.

Арестът идва по-малко от два месеца след като центристкият кандидат Родриго Пас спечели балотажа през октомври, прекратявайки почти две десетилетия доминация на управляващата лява партия MAS, която Арсе представляваше. Пас обеща борба с корупцията в държавните институции.

Мария Нела Прада, която беше министър на президентството в правителството на Арсе, заяви пред репортери преди пресконференцията, че бившият лидер може да е бил призован да свидетелства за предполагаема злоупотреба с държавни ресурси.

„Разбира се, че е невинен“, каза Прада. „Това е пълна злоупотреба с власт. Надяваме се, че този случай не се използва като извинение за политическо преследване.“

Мариака отрече задържането на Арсе да е част от предполагаемо политическо преследване.