България

ПП-ДБ отново зоват за оставка преди вота на недоверие

11 декември 2025, 10:01
ПП-ДБ отново зоват за оставка преди вота на недоверие
Ивайло Мирчев и Асен Василев   
Източник: БТА

С ъпредседателят на „Да, България“ и народен представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев заяви, че след вчерашния пореден безпрецедентен протест това управление има само един ход – веднага да бъде подадена оставка, преди 13:30 ч., преди гласуването на вота  на недоверие.

Мирчев направи изказването си пред журналисти в парламента. „Ако Пеевски и Борисов не искат да подадат оставката, това трябва да направи Росен Желязков. Обръщаме се към него, ако има някакво останало достойнство в него все още, да дойде в парламента и да депозира оставката на това управление. След вчера, след този народен гняв, след стотиците хилядите българи в цялата страна, този ход се дължи на България“, каза още той.

„Безобразията продължават в момента“, заяви и председателят на ПП Асен Василев. „В пленарна зала е вкаран бюджетът за държавното обществено осигуряване, без да е минал през комисията по труда и социалната политика, която по принцип е основната комисия, разглеждаща всичко, свързано с общественото осигуряване.

Вкаран е и бюджетът за Националната здравноосигурителна каса, без да е минал през комисията по здравеопазването. Само комисията по бюджет и финанси е разгледала тези бюджети“, коментира Василев. „Тези хора не разбраха, че по този начин няма да станат нещата“, заяви още Асен Василев.

„Българският народ натисна бутона на това управление и викна „Оставка!“ от над 35 града вчера, така че е крайно време тези хора да чуят всички български граждани и да подадат оставка“, каза Асен Василев.

„Вчера беше ясно казано на „Има такъв народ“, че всичките лъжи, които изговориха за това правителство, са разбрани, чути са и те излъгаха своите избиратели“, каза Николай Денков от ПП-ДБ. 

„Аз днес искам да се обърна към един човек от БСП – Кирил Добрев. Февруари 1997 година – на моите години, аз помня много добре какво беше тогава. Говореше се не само за граждански протести, говореше се за гражданска война. Тогава неговият баща направи това, което сега трябва да направи БСП. Така че очаквам Кирил Добрев да се опита да запълни обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спрат с подкрепата на това правителство“, заяви още Николай Денков.

Припомняме, че в сряда (10 декември) множество българи протестираха с искане за оставка на правителството в София и в други градове на страната.

По темата

Източник: БТА/Николай Трифонов    
оставка на правителството протести ПП ДБ Ивайло Мирчев Асен Василев Николай Денков бюджетни нарушения вот на недоверие народен гняв БСП
