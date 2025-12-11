Свят

"Кралят на кокаина" Сретен Йосич е пуснат на свобода

"Условното освобождаване може да продължи най-дълго до 28 февруари 2026 г.", казва се в решението на съда

11 декември 2025, 09:44
"Кралят на кокаина" Сретен Йосич е пуснат на свобода
Източник: БГНЕС/ЕРА

С лед 15 години зад решетките за подстрекателство към убийство, известният като „Крал на кокаина“ сръбски наркотрафикант Сретен Йосич беше освободен условно с решение на Апелативния съд в Белград.

"На заседанието си на 10-ти декември Апелативният съд в Белград уважи жалбата на защитата и промени първостепенното решение и освобождава условно Сретен Йосич за изтърпяване на наказанието от 15 години, на което е осъден от Висшия съд в Белград на 3 юни 2010 г. година. Съдът определи, че същият да бъде освободен веднага.  Условното освобождаване може да продължи най-дълго до 28 февруари 2026 г.", се казва в решението на съда, цитирано от "Данас".

Според Апелативния съд са изпълнени всички законови условия за условното освобождаване за Сретен Йосич и очаква осъденият да се държи добре, докато е на свобода, и по-специално, че няма да извърши ново престъпление до изтичане на срока, за който е произнесена присъдата, поради което този съд е приел жалбата на защитата.

Ранни години и изграждане на престъпна мрежа

Сретен Йосич е роден през 1961 г. и от 80-те години започва да изгражда престъпна дейност в няколко европейски държави. Още през 1984 г. напуска Сърбия и в продължение на години живее в чужбина, като излежава различни присъди, основно свързани с наркотрафик. От средата на 80-те години пребивава в Нидерландия, а според данни от началото на 90-те години има периоди, в които живее и в България. Именно тогава получава прякора „Краля на кокаина“.

Престой в България и арестът през 2002 година

Йосич е арестуван в центъра на София през 2002 г. от служители на тогавашната Национална служба за борба с организираната престъпност (НСБОП) и незабавно екстрадиран в Нидерландия. Бойко Борисов, който по това време е главен секретар на МВР, публично заявява участието си в операцията. Впоследствие, по време на съдебни процеси в Белград, Йосич твърди, че по време на престоя си в България е бил „покровителстван“ от българските разузнавателни служби и посочи като свои защитници Бойко Борисов, тогавашен главен секретар на МВР, и Николай Гигов, собственик на ФК "Локомотив", с който е имал общ бизнес.

Самият Йосич тогава коментира, че това е малко странно, но "какво да се прави, такова беше сътрудничеството".

Тези твърдения предизвикват значим политически и обществен отзвук в България, включително създаването на временна парламентарна анкетна комисия. Борисов категорично отхвърля обвиненията.

Участие в дела за убийства и Интерпол

През 2001 г. Йосич е издирван от Интерпол. След екстрадирането му от Нидерландия в Сърбия той е обвинен като подбудител на убийството на Горан Марянович, извършено през 1995 г. в белградския спортен комплекс „Олимп“. Според доказателствата, приети от съда, през юли 1995 година Йоца Амстердама е накарал Миодраг Проданович и Боян Милосавлевич да убият Горан Марянович в кафенето "Бамби", в спортния комплекс "Олимп".При атентата бе ранена приятелката на Марянович, ранени бяха и случайни посетители в заведението.

На 3 юни 2010 г. Висшият съд в Белград го осъжда на 15 години затвор – максималната възможна присъда по стария действащ тогава закон. Паралелно с това срещу него се води разследване и за убийството на хърватския журналист Иво Пуканич, по което впоследствие е оправдан поради липса на достатъчно доказателства.

Преди окончателното му задържане Йосич е живял във вилата на бившия югославски президент Слободан Милошевич, който почина на 11 март 2006 година в ареста на Международния трибунал за военни престъпления в Хага. През 2006 г. той е освободен срещу рекордна гаранция, но отново е задържан през 2008 г., след което е трансфериран в затвора „Забела“, където излежава присъдата си.

Смъртоносен заговор за Борисов

Твърдения, че Йосич планира да елиминира Борисов, се появиха още през 2010 г. Тогава зам.- главният прокурор Бойко Найденов заяви, че има доказателства за смъртоносен заговор.

Според показания на Калоян Йорданов, дадени пред съдия от Софийски градски съд, Сретен Йосич и Янко Попов - Туцо са разговаряли за убийството на Бойко Борисов. Това стана ясно от протокол от разпит, прочетен по делото "Килърите" на 11 юли 2012 г. Разговорът е станал в дома на Йосич в Белград, като на него са присъствали и двама приближени на сърбина с прякори Новац и Струя, както и свидетелстващият Йорданов.

Според казаното от Калоян Йорданов, Туцо е бил човекът на Йосич в България. Те са били толкова близки, че Попов е поставил на мобилния си телефон снимка, на която са прегърнати.

Йосич е наричан най-големият балкански наркобос и най-опасният жив сърбин.

 

Източник: БГНЕС    
Сретен Йосич Йоца Амстердама Освободен от затвора Условно освобождаване Наркотрафик Апелативен съд Белград 15-годишна присъда Убийство България Краля на кокаина
