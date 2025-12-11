Невидимите кораби на Путин: Как сенчестият флот“ заобикаля санкциите

Н атоварен догоре, огромният петролен танкер „Rangler” преминава през Балтийско море през септември, като прекосява и през германски териториални води. Но системата за сателитна локализация на кораба постоянно спира да излъчва сигнали по време на пътуването. „Rangler” изчезва за близо 22 часа от радарите, през което време не съобщава позицията си на околните кораби. Това показват базите данни за проследяване на корабните движения, предаде Deutsche Welle.

Изключена сателитна навигация

Не е ясно дали става въпрос за умишлено изключване на системата или за дефект на танкера, който е построен преди 24 години и е включен в санкционния списък на ЕС. Сигурно е обаче, че подобни откази са опасни за корабоплаването. И още нещо се набива на очи: напоследък все по-често съмнителни кораби плават с изключена сателитна навигация, пише АРД.

Руският "сенчест флот" - незаконен и опасен

Германските медии NDR, WDR и „Зюддойче Цайтунг“ и техни международни партньори са разчели съхраняваната информация за маршрутите на кораби от руския „сенчест флот“ в Балтийско море. Анализът показва, че „инцидентите“ като гореописания с „Rangler“ са се увеличили значително от началото на руската инвазия в Украйна. До началото на 2025 г. броят им се е удвоил спрямо регистрираните случаи през 2022 година, когато Русия започна войната срещу Украйна.

Западните служби за сигурност причисляват към „сенчестия флот“ на Путин почти 1400 кораба, контролирани от Русия, сред които петролни и газови танкери, които се предполага, че се използват за заобикаляне на санкциите. Към тях се прибавят и товарни кораби, заподозрени в транспортиране на оръжие за Русия, както и кораби на санкционирани руски компании, разяснява АРД.

Няколко хиляди нарушения на година

Особено в Балтийско море кораби от „сенчестия флот“ на Путин все по-често плават с изключена система за сателитно следене. Докато през 2022 г. е имало няколкостотин такива случая, през следващите години техният брой е нараснал до няколко хиляди в рамките на една година. Тази статистика включва случаите, когато кораби са ставали „невидими“ за другите участници в морския трафик за повече от осем часа или когато са пропътували по този начин поне 200 километра.

Новият план за завладяване на руския флот в сянка

Данните са от Global Fishing Watch и обхващат всички случаи на плавания с изключена или неработеща система за автоматична идентификация (AIS) в периода от януари 2020 г. до 1 септември 2025 г. Данните са анализирани от журналисти на „Follow the Money“ и „Pointer“.

От 2000 г. насам по-големите кораби са задължени да излъчват AIS сигнал. Наред с радара, това е най-важният инструмент за предотвратяване на сблъсъци – особено в натоварени води като Балтийско море, разяснява АРД.

Целенасочено прикриване на дейност

В Балтийско море локализацията е особено често нарушавана или изключвана край Калининград и Санкт Петербург. Експертите предполагат, че целта е целенасочено прикриване на дейност. Според тях Русия поддържа оръжейни складове, както и важни пристанища за износ на петрол в близост до Санкт Петербург и Калининград. Рязкото увеличение на тези случаи от 2022 г. насам може също така да е превантивна мярка срещу възможни атаки от украински дронове.

Локализацията може да бъде изключена ръчно от екипажа на плавателния съд, посочва по-нататък германското издание. Системата може обаче и да бъде манипулирана, например чрез въвеждане на грешни координати – спуфинг (от англ. spoofing – бел. ред.) „Когато петролните танкери от „сенчестия флот“ пристигат в пристанищата в Приморск или Уст-Луга, те фалшифицират сигнала си и го изместват в близост до финландското крайбрежие“, обяснява Марго Гарсия от неправителствената организация „Center for Advanced Defence Studies“ (C4ADS).

От данните излиза, че тези кораби постоянно се движат в кръг край бреговете на Финландия – което за толкова големи големи танкери на практика е невъзможно.

Танкер с предполагаема скорост от 50 възела

Според сателитни снимки 24-годишният танкер „Rangler“ също е бил в терминала за износ на петрол в пристанището на Уст-Луга преди да започне пътуването си през Балтийско море. Но според данните от AIS танкерът се е движил със скорост 50 възела – повече от 90 км/ч – в посока към финландското крайбрежие, където според информацията е започнал да прави полукръгове. Очевидно става въпрос за манипулирани данни за неговото местоположение, подчертава АРД.

При подобна спуфинг-атака в началото на ноември на платформи за проследяване на кораби, като Marine Traffic и Vesselfinder, в Балтийско море изведнъж се появиха хиляди кораби. Сред тях имаше както военни, така и граждански плавателни съдове, които би трябвало да са били бракувани от години. Атаката тогава продължи около половин час. Този случай показва колко уязвима е системата за локализация на корабите.

Въпреки че неизправностите в системата за локализация нарушават морското право, корабите могат да бъдат контролирани в международни води само със съгласието на държавата, под чийто флаг плават те. А тези държави могат да сътрудничат, но не са длъжни да го правят. В европейските пристанища властите биха могли да предприемат мерки, но въпросните кораби не акостират там.

Причините са предимно икономически

Зад описваните проблеми с локализацията, които зачестиха след 2022 г., се крият най-вече икономически причини, като прикриването на незаконна продажба на руски петрол. Вероятно поради тази причина танкерът „Rangler“ става „невидим“ докато се намира в открито море между Оман и Индия. Според платформите за проследяване на кораби, в този момент непосредствено до него се е намирал също така санкционираният „Arabesca” – отново от руския „сенчест флот“. След срещата „Rangler” вече е имал друга водоизместимост – сигурна индикация за това, че е бил разтоварен.

Докъде „Arabesca” е превозил предполагаемия прехвърлен товар, не е ясно, тъй като танкерът е изключил радиосигнала си както преди, така и след срещата. Собствениците на „Rangler” от фирма-пощенска кутия, регистрирана на Сейшелските острови, не бяха открити за въпроси на разследващите журналисти, се казва още в публикацията на АРД.