Зеленски: Още чакаме доставките, които бяха обещани на Украйна

О ще чакаме доставките, които бяха обещани на Украйна, каза украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията, предаде Ройтерс.

"Очакваме тези количества и този диапазон (на арсенала) , които биха променили ситуацията на бойното поле в полза на Украйна. В моя разговор с господин Джефрис подчертах, че са необходими системи "Пейтриът", и то колкото е възможно по-скоро", заяви още Зеленски, като имаше предвид лидера на малцинството на демократите в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Хаким Джефрис и съответно системите за противовъздушна отбрана американско производство "Пейтриът".

🇪🇺🇺🇦 "Ukraine has fulfilled all the necessary conditions for the real start of negotiations on joining the EU, and now the EU side must fulfill its obligations!", - Zelensky pic.twitter.com/824K61UpnL