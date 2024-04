Зеленски: Русия атакува газови съоръжения, осигуряващи доставките за ЕС

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че руската атака срещу енергийния сектор на страната му на 27 април е била насочена срещу газови съоръжения, важни за доставките за Европейския съюз.

Русия продължава да доставя газ за ЕС през Украйна по силата на транзитно споразумение с руския Газпром, което ще изтече през декември. Министърът на енергетиката на Украйна заяви миналия месец, че Киев не планира да удължава или заменя споразумението с Москва, която плаща на Украйна за износа на газ за ЕС.

❗️Images of destroyed power plants after overnight Russian missile strikes. "Today, Russia has targeted gas transit facilities crucial for the security of supplies to the EU," President Volodymyr #Zelensky said. 📷: DTEK pic.twitter.com/PQARgz9TWu

"Основната цел беше енергийният сектор, различни съоръжения в промишлеността, както електроенергийни, така и газови транзитни съоръжения, по-специално тези газови съоръжения, които са от решаващо значение за осигуряване на безопасни доставки за Европейския съюз", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Зеленски, който води кампания за доставка на отбранителни оръжейни системи от международните си партньори, заяви, че украинските сили са "успели да свалят някои" от 34-те руски ракети от различен тип.

Той не каза кои са били конкретните обекти, нито дали ракетите са поразили тези цели.

Украинската държавна петролна и газова компания "Нафтогаз" заяви, че Русия е атакувала нейни съоръжения, но никой не е пострадал и доставките за украинските потребители и клиенти не са засегнати.

Максим Кожицки, губернатор на Лвовска област, която граничи с Полша, заяви, че неговият регион е пострадал от удари по време на нападение с крилати ракети и хиперзвукови ракети "Кинжал", въпреки че украинските сили са свалили три ракети.

Той заяви, че два обекта от критичната енергийна инфраструктура в областите Стрий и Червоноград са били повредени и са се запалили, въпреки че аварийните служби бързо са потушили пламъците.

