Зеленски одобри 40-дневна операция за оказване на натиск върху Русия и край на войната

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У краинският президент Володимир Зеленски обяви, че е одобрил 40-дневна операция на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), чиято цел е да бъде засилен натискът върху Русия с оглед прекратяване на войната. Новината беше съобщена от самия държавен глава в публикации във Facebook и Telegram цитирани от "Укринформ" и "Ройтерс".

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Решението е взето след доклад на временно изпълняващия длъжността ръководител на ССУ генерал-майор Евгений Хмара. По време на срещата са били разгледани изпълнението на украинската стратегия за санкции с краткосрочен, средносрочен и дългосрочен ефект, както и резултатите от бойните действия на Центъра за специални операции "Алфа".

„Одобрих 40-дневна операция на Службата за сигурност на Украйна за оказване на влияние върху държавата агресор с цел да се засили натискът за прекратяване на войната“, заяви Зеленски.

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Президентът подчерта, че през последните месеци ССУ демонстрира висока ефективност на бойното поле, особено чрез използването на различни видове безпилотни системи.

„Службата за сигурност на Украйна вече няколко месеца показва най-висока ефективност при отбраната на украинските позиции. Центърът за специални операции "Алфа" е лидер по брой неутрализирани военнослужещи и унищожена техника на окупатора“, посочи украинският държавен глава.

Освен военните операции двамата са обсъдили и въпросите, свързани с вътрешната сигурност на страната и противодействието на заплахите в тила.

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Засилен натиск върху Русия

През последните месеци Украйна значително увеличи ударите с дронове и ракети срещу военни и стратегически обекти на руска територия и в окупираните украински региони. Сред основните цели са петролни рафинерии, складове за гориво, военни летища, логистични центрове и предприятия, свързани с отбранителната индустрия.

Киев твърди, че тези операции имат за цел да отслабят способността на Русия да поддържа военните си действия, като нарушат логистиката, снабдяването с горива и производството на въоръжение.

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Новата операция беше обявена на фона на продължаващите бойни действия по фронтовата линия и липсата на напредък към политическо уреждане на конфликта. Въпреки многократните международни призиви за прекратяване на огъня, Русия и Украйна продължават да разменят удари както по фронта, така и далеч зад линията на бойните действия.

През последната година използването на далекобойни дронове се превърна в един от основните инструменти на украинската стратегия. Те позволяват нанасянето на удари по цели на стотици километри от фронта, като според Киев това увеличава цената на войната за Москва и оказва натиск върху руската военна и икономическа инфраструктура.

Обявената от Зеленски 40-дневна операция изглежда е част именно от тази стратегия – чрез комбинация от военен, икономически и психологически натиск Украйна да принуди Русия да седне на масата за преговори при по-благоприятни за Киев условия.