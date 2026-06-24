Зеленски: Релейни станции в Беларус, използвани от Русия за атаки с дронове, са спрели работа

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че релейните станции за препредаване на сигнали в Беларус, използвани от Русия за насочване на атаките ѝ с дронове срещу Украйна, са спрели да работят само дни след като той предупреди беларуския лидер Александър Лукашенко да ги изключи, предаде Ройтерс.

Зеленски каза в петък, че Украйна ще бъде принудена да отговори, ако Лукашенко не премахне релейните станции от два граничещи с Украйна региона в рамките на седмица.

🥔🇺🇦 Update: Since June 22, the repeaters on the territory of Belarus have not been working, - Zelensky



💬 "Whether they were dismantled or not, I honestly don't know yet. But we are working on it, and I am monitoring it very closely, and I receive daily reports. The fact is… pic.twitter.com/8p00gGLpCL — The Ukrainian Review (@UkrReview) June 24, 2026

"От 22 юни релейните станции спряха работа на територията на Беларус", заяви украинският президент в аудиообръщение към журналисти и добави: "Дали са ги премахнали или не, честно казано, засега не зная. Но работим по този въпрос".

Зеленски предупреди Беларус, даде седмица за изтегляне на руските ретлансатори

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди информацията за спирането на работата на станциите по независим път.

През последните месеци Зеленски предупреди, че Москва възнамерява да въвлече Минск по-дълбоко във войната си с Украйна. Руските сили използваха територията на Беларус в началото на пълномащабната си инвазия през 2022 г. срещу съседната държава, припомня Ройтерс.