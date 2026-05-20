Зеленски се похвали с нови успехи във войната, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия през юни

Той заяви, че Украйна удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции

20 май 2026, 07:07
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че е одобрил планове за атаки през юни като част от отбранителната кампания на Украйна срещу пълномащабната руска инвазия, предаде ДПА. 

Във вечерното си видеообръщение снощи той заяви, че май е донесъл промяна в баланса на силите в полза на Украйна. Президентът добави, че е получил доклади от военните си командири.

Зеленски заяви, че Украйна удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции. Той описа украинските удари с дронове дълбоко в руска територия като особено значими, като заяви, че те са се оказали ефективни този месец и сега трябва да бъдат доразвити „по творчески начини“.

Украйна се отбранява срещу руската инвазия вече повече от четири години и редовно нанася удари по цели в Русия, посочва ДПА. 

Те все по-често са насочени срещу петролната инфраструктура, включително рафинерии, помпени станции и пристанища, за да прекъснат доставките на гориво за руската армия и да нанесат удар по военния бюджет на Москва.

Украинският президент също така спомена планирани дипломатически инициативи, като заяви, че диалогът с новото унгарско правителство е от ключово значение и каза, че Киев е заинтересован да поддържа добросъседски отношения.

В отделно изявление Зеленски обяви, че е започнала подготовката за конференция за възстановяване, насрочена за юни в Гданск, Полша.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
Тръмп: Бях "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран

Свят Преди 25 минути

Ако не бъде постигнато споразумение, Вашингтон може отново да нанесе удари, заяви американският държавен глава

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция

България Преди 1 час

Тя е обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа на бул. „Черни връх“

<p>20 май: Космическото чудо, което уплаши България през 1874 г.</p>

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

САЩ нанесоха удари в Нигерия срещу "Ислямска държава"

Свят Преди 9 часа

При ударите са убити 175 души

Британски министър иска обратно в ЕС

Свят Преди 9 часа

Почти половината от британската търговия все още е свързана с ЕС

Путин започва чистка на поддръжниците на Шойгу

Свят Преди 10 часа

От поста председател на отбранителната комисия на Държавната дума може да бъде отстранен генерал-полковник Андрей Картаполов

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

Любопитно Преди 11 часа

Предлагат ограничаване правомощията на търговския управител на „Лукойл”

България Преди 12 часа

Проектът предвижда възможност за оспорване на сделки от дружеството, извършени без одобрение на МС

Скандал, протести и оставка в Молдова след "Евровизия"

Свят Преди 12 часа

Критиците също изразиха възмущение, че журито не е присъдило точки на украинското участие в конкурса

Путин пристигна в Китай

Свят Преди 13 часа

Потвърждението за посещението на Путин дойде само часове след края на визитата на Тръмп в петък

Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

България Преди 14 часа

Темата за цените на храните е от ключово значение за българските граждани

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара

Любопитно Преди 14 часа

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия

Отговориха на опита за присвояване на Bangaranga

България Преди 14 часа

Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права

Вирус Ебола

Свят Преди 14 часа

Има опасения, че епидемията може да е вилняла в продължение на няколко седмици, преди да бъде засечена за първи път на 24 април

Снимката е архивна

Свят Преди 15 часа

Отслабен от 5 години война и срив на икономиката до 0.4%, руският президент търси спасителен пояс в Пекин за блокирания мегапроект „Силата на Сибир 2“

КЗК предложи 23 антикризисни мерки за горивата

България Преди 15 часа

КЗК: Изпълнителната власт е приложила подход за отлагане, а не за предотвратяване на „ценовата спирала“

