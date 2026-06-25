Зеленски обяви началото на превантивни удари по военни обекти в Русия

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У крайна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели, заяви украинския президент Володимир Зеленски в снощното си видеообръщение към нацията, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на разширяването на спектъра на ударите от страна на Киев срещу енергийната инфраструктура на Русия в опит да се принуди Москва да седне на масата на преговорите.

(Във видеото: Украински дронове подпалиха нефтена база в Краснодарския край)

"Дадох указания на разузнавателните ни служби и на въоръжените сили да действат превантивно срещу обекти, които Русия използва за разширяване на военните си действия", заяви Зеленски.

🔴Breaking:-Ukraine Says Russia Reinforcing Air Defenses Around Moscow as Fuel Shortages Spread!



📍KYIV, Ukraine — June 25, 2026 — HewadPress— Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy claimed Thursday that Russia has significantly reinforced its air defense network around key… pic.twitter.com/3n1WtwM6gn — HewadPress (@HewadPress) June 25, 2026

Вчера украински безпилотни летателни апарати прекъснаха електроснабдяването в най-големия град в контролирания от Русия Кримски полуостров и нанесоха удари по обекти в централната и южната част на руската европейска територия на фона на задълбочаващата се криза с горивото в Русия, вероятно породена от продължаващите удари на украинските сили срещу нефтопреработвателни заводи и съоръжения от енергийната инфраструктура, посочва Ройтерс.

Нефтопреработвателният завод в столицата Москва ще бъде изведен от експлоатация за поне шест месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от бранша, което затруднява усилията на Русия да се справи с недостига на гориво, акцентира световната агенция.

Производството на нефтопродукти и кокс в Русия е спаднало с 13,5 процента на годишна база през този май, като темпът на спад се е ускорил в сравнение с по-ранните периоди, сочат официални данни, публикувани вчера. Русия, третият по големина производител на петрол в света, спря да публикува голяма част от данните си за производството и износа на петрол след началото на войната в Украйна през 2022 г., припомня Ройтерс.