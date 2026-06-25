Свят

Зеленски обяви началото на превантивни удари по военни обекти в Русия

Това се случва на фона на разширяването на спектъра на ударите от страна на Киев срещу енергийната инфраструктура на Русия в опит да се принуди Москва да седне на масата на преговорите

Стела Христова Стела Христова

25 юни 2026, 09:26
Тръмп изрази готовност да помогне на Венецуела след мощните трусове

Тръмп изрази готовност да помогне на Венецуела след мощните трусове
6,9 по рихтер разлюля Япония

6,9 по рихтер разлюля Япония
Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела, предупреждават за мащабни разрушения

Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела, предупреждават за мащабни разрушения
Какво е „топлинен купол“ и как заклещи Европа в горещ капан

Какво е „топлинен купол“ и как заклещи Европа в горещ капан
Европа се пече на над 40°C: Защо домовете ни не издържат на рекордите

Европа се пече на над 40°C: Защо домовете ни не издържат на рекордите
Петролният нокаут принуди Путин да заговори за мир и преговори с Украйна

Петролният нокаут принуди Путин да заговори за мир и преговори с Украйна
Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"
Шокови глоби и нови правила в Гърция: Какво трябва да знаят шофьорите през 2026 г.

Шокови глоби и нови правила в Гърция: Какво трябва да знаят шофьорите през 2026 г.

У крайна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели, заяви украинския президент Володимир Зеленски в снощното си видеообръщение към нацията, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на разширяването на спектъра на ударите от страна на Киев срещу енергийната инфраструктура на Русия в опит да се принуди Москва да седне на масата на преговорите. 

(Във видеото: Украински дронове подпалиха нефтена база в Краснодарския край)

"Дадох указания на разузнавателните ни служби и на въоръжените сили да действат превантивно срещу обекти, които Русия използва за разширяване на военните си действия", заяви Зеленски. 

Вчера украински безпилотни летателни апарати прекъснаха електроснабдяването в най-големия град в контролирания от Русия Кримски полуостров и нанесоха удари по обекти в централната и южната част на руската европейска територия на фона на задълбочаващата се криза с горивото в Русия, вероятно породена от продължаващите удари на украинските сили срещу нефтопреработвателни заводи и съоръжения от енергийната инфраструктура, посочва Ройтерс. 

Нефтопреработвателният завод в столицата Москва ще бъде изведен от експлоатация за поне шест месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от бранша, което затруднява усилията на Русия да се справи с недостига на гориво, акцентира световната агенция. 

Производството на нефтопродукти и кокс в Русия е спаднало с 13,5 процента на годишна база през този май, като темпът на спад се е ускорил в сравнение с по-ранните периоди, сочат официални данни, публикувани вчера. Русия, третият по големина производител на петрол в света, спря да публикува голяма част от данните си за производството и износа на петрол след началото на войната в Украйна през 2022 г., припомня Ройтерс. 

Редактор: Стела Христова
Източник: Симеон Томов/БТА    
Украйна Русия Володимир Зеленски военен конфликт енергийна инфраструктура безпилотни апарати нефтопреработвателни заводи
Последвайте ни

По темата

Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

Цените на петрола се сринаха: Какво се случва на пазара

Цените на петрола се сринаха: Какво се случва на пазара

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август, колко ще плащаме

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август, колко ще плащаме

Хит на Мондиал 2026: Патокът Мерлин стана футболна звезда на Световното в Мексико

Хит на Мондиал 2026: Патокът Мерлин стана футболна звезда на Световното в Мексико

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Японска и Американска Акита: прилики и разлики

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 1 ден
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 1 ден
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 1 ден
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Историческо откритие: Марсоходът на НАСА откри потенциални следи от древен живот на Марс

Любопитно Преди 6 минути

Марсоходът „Пърсивиърънс“ засне скала със специфични „леопардови петна“, които на Земята са ясен белег за дейност на бактерии. Учените са предпазливи, но признават, че това е най-обещаващата находка досега, а окончателният отговор ще дойде едва когато пробите бъдат доставени на Земята

Криминален психолог за случая Угърчин: Рецидивистите не се поправят в затвора

Криминален психолог за случая Угърчин: Рецидивистите не се поправят в затвора

България Преди 19 минути

„Няма статистически значими различия в личностните характеристики на хората, които извършват кражби и убийства“, казва доц. Неделчо Стойчев

Депутатите почетоха с минута мълчание загиналите при тежките катастрофи край Зимница и Айтос

Депутатите почетоха с минута мълчание загиналите при тежките катастрофи край Зимница и Айтос

България Преди 1 час

Предложението бе на Велислав Величков от "Продължаваме Промяната"

Радев отива в Полша за конференцията за възстановяване на Украйна

Радев отива в Полша за конференцията за възстановяване на Украйна

България Преди 1 час

Форумът е част от международна инициатива, стартирала след началото на войната през 2022 г.

Людмила Петкова за Бюджет 2026: Държавата залага на плавна стабилизация вместо шокови мерки

Людмила Петкова за Бюджет 2026: Държавата залага на плавна стабилизация вместо шокови мерки

България Преди 1 час

"Това ще дава възможност икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда за България с ниските налози", заяви зам.-министърът на финансите

Телевизорът изглеждаше по-добре в магазина? Ето защо

Телевизорът изглеждаше по-добре в магазина? Ето защо

Технологии Преди 1 час

Често потребители споделят в интернет, че картината на новия им телевизор е била доста по-ярка и пъстра в магазина, но у дома не е така. Дори и при регулиране на яркостта и контраста. Причината не е само в тези две настройки

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Разследването на причините за тежкия пътен инцидент продължава

Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в НС

Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в НС

България Преди 2 часа

Едно от основните изменения е свързано с ограничаване на правомощията на ВСС след изтичането на неговия мандат

<p>Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите</p>

Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента

България Преди 3 часа

Прокуратурата опроверга твърденията, причината за престъплението е ревност

Здравната комисия изслушва д-р Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК

Здравната комисия изслушва д-р Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК

България Преди 3 часа

Процедурата по избор започна по спешност заради оставките на досегашното ръководство

Истинската Гърция без тълпите: 5 тайни града, които са по-добри от скъпите острови

Истинската Гърция без тълпите: 5 тайни града, които са по-добри от скъпите острови

Любопитно Преди 3 часа

От спокойствието на древните византийски цитадели до автентичния чар на рибарските пристанища – тези пет континентални гръцки града пазят уникална атмосфера. Те предлагат тюркоазено море и уединение, далеч от прехвалените и пренаселени острови

,

От обратния водопад в Махаращра до Магнитния хълм в Ладак: 5 мистериозни места в Индия

Любопитно Преди 3 часа

Истинска магия, перфектна илюзия или просто гениална архитектура? Разходете се из най-странните дестинации в Индия, където гравитацията сякаш е изключена, а древните тайни все още отказват да бъдат разгадани

Слънце, последвано от бури: Ето къде времето ще се развали в четвъртък

Слънце, последвано от бури: Ето къде времето ще се развали в четвъртък

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

След 98 заседания: Нетаняху приключи с даването на показания по делото за корупция срещу него

След 98 заседания: Нетаняху приключи с даването на показания по делото за корупция срещу него

Свят Преди 11 часа

Процесът срещу израелския премиер навлиза в нов етап на фона на политическо напрежение в страната

Е-5 обсъди в Берлин Украйна, Иран и засилването на европейския компонент в НАТО

Е-5 обсъди в Берлин Украйна, Иран и засилването на европейския компонент в НАТО

Свят Преди 12 часа

Мерц, Макрон, Стармър, Мелони и Туск търсят обща линия преди юлската среща на Алианса.

<p>Илон Мъск вече не е трилионер</p>

Илон Мъск вече не е трилионер след спад на акциите на Tesla и SpaceX

Свят Преди 12 часа

Спадът в цената на книжата на SpaceX и Tesla намали богатството на Мъск под границата от 1 трилион долара

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Намериха древни статуетки в контейнер за боклук

sinoptik.bg
1

Жирафче се роди в копенхагенския зоопарк

sinoptik.bg

Нина Николина на 51: гласът, който превърна фолклора в модерно преживяване

Edna.bg

Кейт Хъдсън и Хавиер Бардем с гореща целувка в Ню Йорк

Edna.bg

Ето кога Лео Меси слиза от международната сцена

Gong.bg

Клоп за паузите за хидратация - загуба на време или момент за тоалетна

Gong.bg

Викове изпод руините: Роднини и доброволци копаят с голи ръце за оцелели във Венецуела (ВИДЕО)

Nova.bg

Какво (не) знаем за трагедията в Угърчин и как ще продължи разследването по случая

Nova.bg