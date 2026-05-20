Зеленски се похвали с големи успехи, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия през юни

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че е одобрил планове за атаки през юни като част от отбранителната кампания на Украйна срещу пълномащабната руска инвазия, предаде ДПА.

Във вечерното си видеообръщение снощи той заяви, че май е донесъл промяна в баланса на силите в полза на Украйна. Президентът добави, че е получил доклади от военните си командири.

Зеленски заяви, че Украйна удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции. Той описа украинските удари с дронове дълбоко в руска територия като особено значими, като заяви, че те са се оказали ефективни този месец и сега трябва да бъдат доразвити „по творчески начини“.

Украйна се отбранява срещу руската инвазия вече повече от четири години и редовно нанася удари по цели в Русия, посочва ДПА.

Те все по-често са насочени срещу петролната инфраструктура, включително рафинерии, помпени станции и пристанища, за да прекъснат доставките на гориво за руската армия и да нанесат удар по военния бюджет на Москва.

Украинският президент също така спомена планирани дипломатически инициативи, като заяви, че диалогът с новото унгарско правителство е от ключово значение и каза, че Киев е заинтересован да поддържа добросъседски отношения.

В отделно изявление Зеленски обяви, че е започнала подготовката за конференция за възстановяване, насрочена за юни в Гданск, Полша.