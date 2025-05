Зеленски очаква Путин за разговори лице в лице в Истанбул

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски покани руския си колега Владимир Путин да се срещне с него лично в четвъртък в Истанбул, където руският президент призова за преки преговори между Киев и Москва, предаде АФП.

"Очакваме пълно и трайно прекратяване на огъня, започващо от утре, което да осигури необходимата основа за дипломация. Няма никакъв смисъл от удължаване на кланетата. Ще чакам Путин в Турция в четвъртък. Лично. Надявам се, че този път руснаците няма да търсят извинения", написа снощи украинският президент в „Екс“.

Френският президент Еманюел Макрон веднага настоя за „необходимостта от прекратяване на огъня“, преди планираната руско-украинска среща в Истанбул да се състои „този четвъртък“.

В събота вечер Путин предложи „преки“ преговори „без предварителни условия“ между Москва и Киев в Истанбул, които да започнат в четвъртък. Той не „изключи“ идеята за прекратяване на огъня, която да бъде обсъдена на тези преговори, но заяви, че те трябва първо да се съсредоточат върху „първопричините за конфликта“.

Американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа „Трут Соушъул“, че „руският президент (Владимир) Путин не иска споразумение за прекратяване на огъня с Украйна, а по-скоро среща в четвъртък в Турция, на която да се договори евентуален край на кръвопролитията“. „Украйна трябва да приеме незабавно“, добави той. „Те поне ще могат да определят дали сделка е възможна и ако не е, европейските лидери и САЩ ще знаят как стоят нещата и ще могат да действат по съответния начин“, заяви Доналд Тръмп. Според АФП с това той е намекнал за заплахите за санкции, отправени от европейските съюзници на Украйна.

Макрон настоя за „необходимостта от прекратяване на огъня“ преди преговорите между Русия и Украйна

Киев осъди нападенията с дронове срещу Украйна в нощта на събота срещу неделя, малко след изтичането в полунощ на тридневното примирие, постановено от Москва в чест на 80-годишнината от победата над нацистка Германия. По данни на украинските военновъздушни сили Русия е атакувала със 108 дрона, 60 от които са били свалени.

Турция е готова да стане домакин на преговори за прекратяване на огъня и за траен мир между Русия и Украйна, потвърди вчера турският президент Реджеп Тайип Ердоган в телефонни разговори с колегите си от Русия и от Франция Владимир Путин и Еманюел Макрон.

