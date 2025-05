Путин покани Зеленски на преговори, възможен ли е мир

Р уският президент Владимир Путин покани Украйна да участва в „директни преговори“ на 15 май, часове след като европейските лидери призоваха Москва да се съгласи на 30-дневно прекратяване на огъня, съобщава Би Би Си (BBC). В рядко телевизионно обръщение от Кремъл късно вечерта Путин заяви, че Русия се стреми към „сериозни преговори“, насочени към „придвижване към траен, силен мир“.

По-рано в събота британският премиер сър Кийр Стармър пътува до Киев с колеги от Франция, Германия и Полша, за да окаже натиск върху Русия да се ангажира с безусловно прекратяване на огъня, считано от понеделник.

French President Emmanuel Macron, German Chancellor Friedrich Merz, British Prime Minister Keir Starmer, and Polish Prime Minister Donald Tusk took a stroll through Kyiv with Ukrainian President Volodymyr Zelensky after giving Moscow a thirty day ceasefire deal ultimatum pic.twitter.com/aLeBzFTK4Y