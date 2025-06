Прибраха с хеликоптер избягала зебра в Тенеси

И збягала зебра, която се превърна в интернет сензация, беше заловена невредима, съобщиха американските власти, цитирани от Sky News .

Домашната зебра Ед беше на свобода повече от седмица, преди да бъде открита в пасище в Кристиана – малка общност в централната част на щата Тенеси, съобщиха от полицейската служба на окръг Ръдърфорд във Facebook.

В изявление службата посочи, че Ед "е бил транспортиран по въздух с хеликоптер до чакащ ремарке за животни" в неделя.

#Watch: A missing pet zebra, who became a viral sensation, was captured by police on Sunday, June 8, after roaming free in Tennessee for more than a week.



The animal, named Ed, became an overnight celebrity after he escaped from his new owner in Tennessee on May 31.#Viral… pic.twitter.com/rNLoIOIvhS — Hook (@hookonline_) June 9, 2025

Видео, публикувано от полицейската служба, показва как Ед е хванат в мрежа с подаваща се глава, докато се носи с хеликоптер към ремаркето за животни.

Ед пристигнал в Кристиана, на около 65 километра югоизточно от Нашвил, на 30 май, но собственикът му го обявил за изчезнал още на следващия ден.

🚨 BREAKING: Ed the zebra, who escaped and sprinted down Tennessee highways for over a week, was finally captured and airlifted like a striped VIP fugitive. Locals and cops chased him, but Ed’s legend is now officially grounded.



(FOLLOW FOR REALTIME NEWS UPDATES) pic.twitter.com/4aWb5BE6F2 — News Now (@NewsNow717) June 9, 2025

По време на бягството си Ед е бил видян на магистрала 24, основна пътна артерия, която свързва южната част на Илинойс с южен Тенеси, "препускащ по двете платна на магистралата, както в посока изток, така и в посока запад".

Но преди да бъде заловен, "той избягал в гориста местност и изчезнал, докато не бил забелязан отново в четвъртък", съобщава шерифската служба.

A #pet #zebra has finally been captured after he escaped - sparking a week-long manhunt across #Tennessee. Ed the Zebra was airlifted by a helicopter while wrapped in a net rocking side to side. pic.twitter.com/MW2fDcWfwF — Hans Solo (@thandojo) June 9, 2025

В социалните мрежи се появиха множество публикации със засичания на зебрата, включително кадри, на които Ед тича из местен квартал.

Приключенията му породиха вълна от мемета. Някои го показват как яде гофрети, типични за южните щати на САЩ, други го изобразяват в различни градове на Тенеси или просещ край пътя.

Ed, the pet zebra that broke lose and was running free in Tennessee, has been captured and air-lifted to safety. Oh buddy, hope you enjoyed it while you could. pic.twitter.com/snP1izsU2X — The Spirit of Lorenzo the Cat (@LorenzoTheCat) June 8, 2025

Петнадесетте минути слава на Ед настъпиха месец след като кенгуру беглец затвори участък от друга междущатска магистрала в щата Алабама, предизвиквайки неволно катастрофа с две коли, преди да бъде заловен.

Полицейската служба изказа благодарност на Пътната полиция на Тенеси и Агенцията за дивата природа на Тенеси за помощта при "успешното спасяване".

