Ф отограф засне малка зебра с окраска на точки вместо на райета в резервата Масаи Мара в Кения, съобщи в. "Дейли мейл".

Първоначално Антъни Тира помислил, че животното е било уловено и маркирано, за да бъде проследена миграцията му.

След това обаче осъзнал, че има меланиново разстройство.

Меланизмът - противоположното на албинизма, се причинява от натрупване на тъмния пигмент в кожата.

Райетата на малката зебра в случая не са се развили правилно и от тях са останали малки точки по кожата й. Гърбът й е черен, само на краката има тънки райета.

В резервата Масаи Мара не е известен друг подобен случай.

В други паркове в Африка обаче са имали такива животни, но никое от тях не е живяло повече от шест месеца.

While still resembling a zebra, the foal has a short, hairless tail unlike a normal zebra's brush-like tail. Most unusually though, the animal's colouring is brown, with white dotted markings. There's not a stripe in sight!