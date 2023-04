Застреляха "на живо" бивш индийски политик

Б ивш индийски законодател, осъден за отвличане и обвинен в убийство и нападение, беше прострелян смъртоносно заедно с брат си по време на атака, заснета на живо от телевизия в град Праяградж, щата Утар Прадеш в Северна Индия, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

A former Indian lawmaker convicted of kidnapping and facing murder and assault charges has been fatally shot along with his brother in a dramatic attack caught live on TV in northern India. https://t.co/zWxrQtDHo9