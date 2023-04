Индия задминава Китай по население, но все повече жени са безработни

С коро Индия ще надмине Китай по брой на населението, с което ще се превърне в най-многолюдната страна в света, предаде АП. Освен това икономиката на азиатската държава е сред най-бързо развиващите се, отбелязва агенцията. На фона на икономическия подем и на нарастващото население обаче все по-малко жени имат работа, допълва АП.

В продължение на 16 години Шийла Синг работи като социален работник в Мумбай – финансовата столица на Индия, и харесва работата си. Семейството ѝ обаче постоянно ѝ повтаряло, че трябва да напусне работа и да си остане вкъщи, за да може да се грижи за децата си. Години наред тя устоява на натиска, но след като разбира, че дъщеря ѝ бяга от училище, докато тя е на работа, вижда, че няма избор и че трябва да напусне.

"Всички ми казваха, че децата ми са пренебрегнати и това много ме нараняваше", казва 39-годишната Синг.

Когато тя подава оставка през 2020 г., заплатата ѝ е по-висока от тази на съпруга ѝ, който работи като шофьор на авторикша и чиито доходи варират ден за ден. Никой обаче не предлага той да напусне работата си и да си остане вкъщи, за да се грижи за семейството.

"Приятелите му му се подиграваха, че той разчита на моята заплата", каза Синг. "Видях, че очевидно моята работа не се оценява, затова реших, че няма смисъл от нея", добавя тя.

Индия е на ръба да надмине Китай и да се превърне в държавата с най-голямо население в света. Икономиката ѝ е сред най-бързо развиващите се в света, но страната се нарежда сред двадесетте държави с най-нисък процент на работещи жени, посочва АП.

Намаляващият брой на жени, които работят, не е проблем единствено за жени като Шийла, а и за реализирането на икономическите амбиции на самата държава, което може да бъде заплашено, ако около 670-те милиона жени в страната останат невключени в работната сила на фона на нарастването на населението.

