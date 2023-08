„Застрелях мъж и хвърлих киселина в лицето му, след като приятелка ми каза, че я е изнасилил“. Това казва в съда Майк Хилър, подсъдим за жестокото убийство на Лиъм Смит.

Мъжът твърди, че с приятелката си решили да "тръгнат по пътя на отмъщението", след като тя му казала, че е била изнасилена.

Майкъл Хилър отрича умишленото да е умъртвил Лиъм Смит, но признава непредумишленото му убийство.

Бруталното убийство става на 24 ноември м.г. Тогава 38-годишният електротехник е бил измъкнат от дома си в Уигън, Манчестър, прострелян и залят със сярна киселина.

Приятелката на Майк Хилър Рейчъл Фулстоу, се е запознала с Лиъм Смит на среща в Tinder през 2019 г., става ясно по време на делото.

Members of the victim’s family were ordered to leave the public gallery after Michael Hillier described confronting Liam Smith outside his home https://t.co/mx1mCPRPf5