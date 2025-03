Защо конгресменките бяха облечени в розово за речта на Тръмп

М ного жени от Демократическата партия в Конгреса се облякоха в ярко розово за речта на президента Тръмп пред съвместна сесия на Конгреса във вторник. Това беше символичен акт на неподчинение срещу президента и неговите политики.

Представителката Тереза ​​Легер Фернандес от Ню Мексико, която ръководи Демократическата група на жените, сподели пред списание Time, че цветът символизира „протеста срещу политиките на Тръмп, които оказват негативно влияние върху жените и семействата“.

Democratic women, including Rep. Nancy Pelosi, are wearing pink as Pres. Trump addresses a joint session of Congress, representing a "color of power and protest." https://t.co/JPbe4Ox47p pic.twitter.com/rYgHMlbQwW