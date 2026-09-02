България

42 дълги автобуса идват в София още тази есен

Автобусите ще бъдат доставени до ноември и ще увеличат капацитета по едни от най-натоварените маршрути

2 септември 2026, 16:54
42 дълги автобуса идват в София още тази есен
Източник: БТА
  • Столичната община подписа договор за 42 дълги съчленени автобуса, които трябва да бъдат доставени до ноември и да обслужват натоварените линии 94, 204 и 280.
  • Автобусите ще са 18–20 м, нископодови и с капацитет поне 45 седящи и 120 правостоящи места, климатизация и оборудване за достъпност.
  • До края на годината се планират още 33 употребявани автобуса, докато паралелно се подготвя мащабна инвестиция за 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса.

"Спаси София" предлага рекордна инвестиция в градския транспорт за 250 нови превозни средства

Столичната община подписа договор за 42 дълги съчленени автобуса за линии 94, 204 и 280. Автобусите ще бъдат доставени още през есента на тази година и ще обслужват едни от най-натоварените линии, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Целта е автобусите да бъдат доставени до ноември, за да бъде осигурен допълнителен капацитет по линиите с най-голямо натоварване още тази есен.

Автобусите са с дължина между 18 и 20 метра, изцяло нископодови и с висок капацитет – минимум 45 седящи и 120 правостоящи места. Те ще разполагат с климатизация, отопление и необходимото оборудване за достъпност, включително място за детска или инвалидна количка. Размерите и маневреността им са съобразени с особеностите на маршрутите, по които ще се движат, като при регистрирането на първия ще се направят и проби на терен, информираха от Общината.

За нас е важно да увеличим капацитета на градския транспорт там, където хората имат най-голяма нужда от него, и едновременно с това да продължим с обновяването на автопарка. Затова търсим решения, които могат да дадат резултат още сега, докато подготвяме и големите доставки на нови превозни средства, каза зам.-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев, цитиран от общинския пресцентър. Той увери, че Общината продължава с големите инвестиции в нови автобуси, трамваи, тролейбуси и електробуси за трайна промяна на качеството и надеждността на градския транспорт в София.

София ще има 126 нови газови автобуса

Планираме инвестиция от 367 млн. евро, осигурена чрез нов дългосрочен дълг на Столичната община, с която ще осигурим 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Ще бъдат обновени и 20 булеварда и главни улици, 400 000 кв. м тротоари и ще бъде модернизиран 10-километров релсов път, каза в началото на август зам.-кметът по финанси Георги Клисурски.

При избора са поставени високи изисквания към техническото състояние и историята на превозните средства. Автобусите са предварително обслужени от оторизиран сервиз, а при доставката Столичната община ще извърши необходимите допълнителни проверки. Всеки автобус ще бъде придружен от пълна сервизна документация. 

Закупуването на 42-те автобуса е част от цялостната стратегия на Столичната община за обновяване и развитие на градския транспорт. До края на годината се предвижда закупуването на още 13 употребявани туристически и 20 къси автобуса, с което общият брой на закупените употребявани автобуси ще достигне 75. Те ще позволят да бъде подобрено състоянието и надеждността на автобусния парк в краткосрочен план.

Паралелно с това Столичната община изпълнява и подготвя мащабна програма за обновяване на градския транспорт – 75 нови тролейбуса, 20 трамвайни мотриси и 50 електробуса вече са част от конкретните инвестиции в електротранспорта, а се предвижда и закупуването на още 200 нови автобуса. Целта е поетапно да бъдат изведени от експлоатация най-старите превозни средства и да се повишат капацитетът, надеждността, комфортът и достъпността на градския транспорт в София.

Източник: БТА, София Господинова    
Градски транспорт Столична община София Нови автобуси Обновяване на автопарка Инвестиции Съчленени автобуси Електротранспорт Достъпност Натоварени линии
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Автобус №44 пропадна в изкоп заради ВиК авария в Пловдив

Автобус №44 пропадна в изкоп заради ВиК авария в Пловдив

Москва отговори на предупреждението на Зеленски за руското въздушно пространство

Москва отговори на предупреждението на Зеленски за руското въздушно пространство

„Отлага проблема“: Депутатите удължиха срока за превалутиране на фирмения капитал

„Отлага проблема“: Депутатите удължиха срока за превалутиране на фирмения капитал

Шок във Франция: Провалиха план за отвличането на Мбапе и още 25 милионери

Шок във Франция: Провалиха план за отвличането на Мбапе и още 25 милионери

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Шеф-дизайнерът на VW иска по-миловидни, по-малко агресивни автомобили

Шеф-дизайнерът на VW иска по-миловидни, по-малко агресивни автомобили

carmarket.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 7 часа
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 7 часа
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 6 часа
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джорджа Мелони

Желязната Мелони: Италия вече има нов рекордьор по политическо дълголетие

Свят Преди 17 минути

Правителството ѝ достига 1413 дни на власт и става най-дълголетното в историята на Италианската република

„Таймс Скуеър“

Разкриха подробности за убитата жена при нападението с нож на „Таймс Скуеър“

Свят Преди 39 минути

При атаката е ранен и 68-годишен мъж, а нападателката е застреляна от полицията

Снимката е илюстративна

ЕС и няколко държави членки привикаха руски дипломати заради случая в Лайпциг

Свят Преди 1 час

Германия обяви, че Русия стои зад опита за атака, а Москва отхвърли обвиненията като „изфабрикувана провокация“

Хънтър Байдън

Синът на Джо Байдън се пошегува, че е „48,5 процента гей“

Свят Преди 1 час

Синът на бившия президент говори откровено за сексуалността си в ново интервю

Ормузкия проток

Двама моряци загинаха при инцидент с танкер в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Саудитската корабоплавателна компания „Бахри“ потвърди смъртта на моряците, без да разкрива подробности за инцидента

Илюстративна снимка

Германската полиция започва разследване след бомбен атентат в близост до ТЕЦ в Юншвалде

Свят Преди 2 часа

Взривът е бил насочен срещу електроразпределителна станция в близост до ТЕЦ в Юншвалде.

Украинският президент Володимир Зеленски

Зеленски назначи Святослав Заиц за командващ на сухопътните войски на Украйна

Свят Преди 2 часа

Бригадният генерал е дългогодишен офицер от Десантно-штурмовите войски и досега командваше 20-и армейски корпус

Илюстративна снимка на дефибрилатор

Предлагат полицаите да оказват първа помощ с автоматични дефибрилатори

България Преди 2 часа

Целта е автоматичните външни дефибрилатори да бъдат използвани за първа помощ още в първите минути след сърдечен арест

БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

България Преди 2 часа

При две проверки са открити кашкавал, сирене и масло, превозвани без необходимите документи за произход

Важно за шофьорите: Спират камионите по магистралите за почивните дни около 6 септември

Важно за шофьорите: Спират камионите по магистралите за почивните дни около 6 септември

България Преди 2 часа

АПИ въвежда ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона по АМ „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и край Симитли за празниците. Вижте графика за движението от 4 до 7 септември и къде ще има реверсивно трасе

„Баба Алино“

Съдът във Варна образува ново дело за „Баба Алино“

България Преди 2 часа

Дружеството твърди, че строителството е приключило и прекъсването на захранването към сградите е незаконосъобразно

Окован в белезници и пранги на краката, украинецът Ярослав Гуляткин бе доведен под засилен конвой в Съдебната палата

Нови разкрития за убийството в „Бъкстон“: Открити са 6 ножа, Гуляткин остава зад решетките

България Преди 2 часа

Обвиняемият поиска домашен арест, като заяви пред съда, че е в лошо здравословно състояние

Илюстративна снимка на пустинята Атакама

Сняг покри едно от най-сухите места на Земята

Свят Преди 3 часа

Редки зимни бури, подхранени от Ел Ниньо, натрупаха сняг в най-сухото място на Земята и блокираха световни обсерватории. Проливни дъждове в Чили изляха десетмесечни норми само за три дни и предизвикаха опасни кални свлачища

Вандали повредиха звездата на Доли Партън на Алеята на славата

Вандали повредиха звездата на Доли Партън на Алеята на славата

Свят Преди 3 часа

Според очевидци неизвестни са разритали свещите, оставени в памет на певицата

ПП настоява за мерки за защита на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура

ПП настоява за мерки за защита на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура

България Преди 3 часа

Според Николай Денков Европа навлиза в нов етап в отношенията си с Москва след позицията на германските власти по казуса "Лайпциг"

Моето дете е по-болнаво: Как да го предпазим от вирусите преди зимата?

Моето дете е по-болнаво: Как да го предпазим от вирусите преди зимата?

Любопитно Преди 3 часа

В новия епизод на подкаста NOVA LAB ГРИЖА, водещата Даниела Пехливанова посреща специалиста доктор Диляна Петкова, педиатър с интереси в пулмологията, от детската клиника на Александровска болница

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Киану Рийвс на 62: Холивудската звезда, която остана просто човек

Edna.bg

Моето дете е по-болнаво: Как да го предпазим от вирусите преди зимата?

Edna.bg

Ясно е кой ще води дубъла на Лудогорец

Gong.bg

Специален ден за Локомотив София

Gong.bg

Северна Македония очаква България да екстрадира бащата на Ива Михайлова

Nova.bg

Атаката с дрон в Лайпциг: Опозицията обвини кабинета в липса на реакция, „Прогресивна България“ чака разследването

Nova.bg