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Мрежи, гуми и вода срещу руските дронове: Танкерите в Черно море се превръщат в „бронирани“ кораби

Зачестилите руски и украински атаки принуждават търговските кораби да използват импровизирани средства за защита

2 септември 2026, 18:37
Мрежи, гуми и вода срещу руските дронове: Танкерите в Черно море се превръщат в „бронирани“ кораби
Източник: БТА
  • Търговски кораби в Черно море започнаха да се защитават импровизирано от дронове с мрежи, резервоари за вода и автомобилни гуми, но експерти предупреждават, че тези мерки са ограничено ефективни срещу по-мощни военноморски и въздушни дронове.
  • Украйна засили ударите по руски петролни и зърнени маршрути, а Русия атакува украинската пристанищна инфраструктура; няколко кораба вече са пристигнали тежко повредени в Босфора.
  • Турция настоява за възстановяване на безопасния износ на зърно през Черно море заради риск от нов глобален недостиг, но Русия засега не вижда основания за подновяване на зърнената сделка, прекратена през 2023 г.

Танкери и товарни кораби преминават през Босфора, окичени с мрежи, резервоари за вода и автомобилни гуми в опит да се справят със зачестилите руски и украински удари с дронове в Черно море, предаде Ройтерс.

През последните месеци Украйна засили ударите срещу кораби и инфраструктура, улесняващи износа на руски петрол и зърно, а Русия засили  ударите си с ракети и дронове срещу основните украински центрове за износ на зърно.

Ройтерс дава пример с „Карузо“ – петролен танкер под флага на Сиера Леоне, преминал през Босфора на 11 август с резервоари за вода, висящи около кърмата му, очевидно в опит да смекчи всяка атака и да предотврати повреда на машинното отделение, както и с преминалия на 27 август руски петролен танкер „Хризопраз“ с висящи по корпуса гуми.

„Мащабът на атаките от Русия и Украйна срещу търговски кораби и пристанищна инфраструктура се е увеличил рязко и може да се увеличи още повече“, коментира пред агенцията Кори Ранслем, главен изпълнителен директор на групата за морска сигурност „Дрияд Глоубъл“.

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„Има няколко популярни мерки, които сме виждали на борда на кораби, преминаващи транзит в Черно море“, отбеляза той, споменавайки контейнери, пълни с вода и разпънати мрежи.

„Тези инструменти могат да бъдат ефективни за някои от по-малките видове дронове, но когато погледнете по-големите военни видове дронове, те може да не са толкова ефективни или дори изобщо“, коментира Ранслем.

Други морски специалисти също поставят под въпрос дали подобни мерки биха могли да спрат щетите от бързите дистанционно управляеми военноморски дронове или натоварените с много експлозив въздушни. През последните седмици няколко кораба, включително товарният „Грейт Оушън“ под либерийски флаг, пристигнаха тежко повредени в Босфора, ескортирани от лодки на бреговата охрана.

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Турция, чиито собствени търговски кораби многократно са били обект на атаки от дронове в Черно море, извика украинския посланик в Анкара през почивните след атаки срещу два кораба близо до руското пристанище Туапсе. От Украйна не последва коментар.

Турският президент Тайип Ердоган заяви днес, че атаките в Черно море са подновили глобалния недостиг на зърно, особено в Африка, и призова за спешно решение. В понеделник външният министър Хакан Фидан заяви, че Анкара е подготвила план за възстановяване на безопасното преминаване на зърно през Черно море и го обсъжда както с Русия, така и с Украйна.

Русия обаче заяви, че не вижда основания за възобновяване на сделката за зърно в Черно море. Турция помогна за посредничеството при сключването на сделка през юли 2022 г., която позволи безопасния износ на близо 33 милиона тона украинско зърно през Черно море, но Русия се оттегли през 2023 г., посочвайки пречки пред износа си на храни и торове.

Според Ранслем сделката тогава е възстановила донякъде корабоплаването в Черно море, но ситуацията днес е по-нестабилна и разрешаването ѝ ще изисква по-широки стъпки към мир.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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